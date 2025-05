Cooper ISD has alerted parents of a potential measles exposure at its elementary campus. They are asking parents to watch for signs of measles, as two unconfirmed cases are under investigation in one household.

Cooper ISD ha alertado a los padres sobre una posible exposición al sarampión en su escuela primaria. Piden a los padres que estén atentos a los signos de sarampión, ya que se están investigando dos casos no confirmados en un hogar.