Randy Jones Band Hall Dedication

You’re Invited!

Join us as we honor longtime North Lamar band director Randy Jones with a Band Hall Dedication Ceremony on May 20, 2025, from 5:30 to 6:45 pm, followed by the NLHS Band Concert at 7:00 pm. .

Mr. Jones dedicated over 35 years to music education, leading our Panther Band to numerous prestigious awards and state titles. Now, we’re celebrating his lasting impact on our students and community.

Have a photo or memory of Mr. Jones?

We’d love to include it in our tribute! Please email [email protected] to share your story or photo for the ceremony display.

Come-and-go event | Light refreshments provided

Let’s celebrate a legacy that continues to inspire!

Únase a nosotros para honrar al veterano director de la banda de North Lamar, Randy Jones, con una Ceremonia de Dedicación del Salón de la Banda el 20 de mayo de 2025, de 5:30 a 6:45 pm, seguida del Concierto de la Banda de NLHS a las 7:00 pm.

El Sr. Jones dedicó más de 35 años a la educación musical, llevando a nuestra Banda Pantera a numerosos premios prestigiosos y títulos estatales. Ahora, estamos celebrando su impacto duradero en nuestros estudiantes y comunidad.

¿Tiene una foto o un recuerdo del Sr. Jones?

¡Nos encantaría incluirlo en nuestro homenaje! Envíe un correo electrónico a [email protected] para compartir su historia o foto para la exhibición de la ceremonia.

Evento de ida y vuelta | Se proporcionan refrigerios ligeros

¡Celebremos un legado que sigue inspirando!