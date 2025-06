Rangers Offering Grants To Youth Baseball, Softball Organizations

The Texas Rangers baseball club is now accepting applications for its youth baseball and softball grants. The grants are available to programs throughout Texas and Oklahoma. You can use the grant funding for field renovations, equipment, league development, construction, and uniforms.

To apply, visit https://www.mlb.com/rangers/community/foundation/grant-program.

They will announce the winners in August.

El club de béisbol Texas Rangers ahora está aceptando solicitudes para sus subvenciones de béisbol y softbol juvenil. Las subvenciones están disponibles para programas en todo Texas y Oklahoma. Puede utilizar los fondos de la subvención para renovaciones de campos, equipos, desarrollo de la liga, construcción y uniformes.

Para solicitarlo, visite https://www.mlb.com/rangers/community/foundation/grant-program.

Anunciarán a los ganadores en agosto.