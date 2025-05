Record Electricity Usage Possible This Week

ERCOT is forecasting peak demand of more than 84 gigawatts tomorrow. The highest demand in May is 77 gigawatts, and the all-time demand record is 85.5 gigawatts. Grid conditions become tight around 9:00 pm daily when solar energy production drops. For many cities in Texas, they expect temperatures to exceed 100 degrees between Tuesday and Thursday. While demand is high, expect plenty of supply, and ERCOT has not issued a Weather Watch.

ERCOT pronostica una demanda máxima de más de 84 gigavatios para mañana. La demanda más alta en mayo es de 77 gigavatios, y el récord de demanda de todos los tiempos es de 85,5 gigavatios. Las condiciones de la red se vuelven estrictas alrededor de las 9:00 pm todos los días cuando la producción de energía solar disminuye. Para muchas ciudades de Texas, se espera que las temperaturas superen los 100 grados entre el martes y el jueves. Si bien la demanda es alta, espere mucha oferta, y ERCOT no ha emitido una alerta meteorológica.