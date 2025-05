Residents Spoke Out Against Reservoir

Dozens of residents spoke out against a planned reservoir that could displace some North Texans. Planners say the Marvin Nichols Reservoir is needed to support the growing population in the DFW area. However, many who spoke out at the hearing in Arlington found the plan to flood 66,000 acres along the Sulphur River unacceptable, as it would send most of the water west to supply the DFW metroplex. Dan Buman, representing DFW economic interests, states that North Texas could have 15 million people in the next two decades, and conservation alone will not be enough. A water board in Austin will make the final decision in early 2026.

Decenas de residentes se pronunciaron en contra de un embalse planeado que podría desplazar a algunos residentes del norte de Texas. Los planificadores dicen que el embalse Marvin Nichols es necesario para apoyar a la creciente población en el área de DFW. Sin embargo, muchos de los que hablaron en la audiencia en Arlington consideraron que el plan de inundar 66,000 acres a lo largo del río Sulphur era inaceptable, ya que enviaría la mayor parte del agua al oeste para abastecer al metroplex de DFW. Dan Buman, representante de los intereses económicos de DFW, afirma que el norte de Texas podría tener 15 millones de personas en las próximas dos décadas, y la conservación por sí sola no será suficiente. Una junta de agua en Austin tomará la decisión final a principios de 2026.