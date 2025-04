Rusk Police Chief Back At Work

They completed the investigation into the Rusk Police Chief’s alleged misconduct, and he is back on duty. Chief Scott Heagney was placed on paid administrative leave on April 2 after a complaint against him. City Manager Bob Goldsberry could not reveal who the complainant was or the nature of the complaint.

Completaron la investigación sobre la supuesta mala conducta del jefe de policía de Rusk, y él está de vuelta en el servicio. El jefe Scott Heagney fue puesto en licencia administrativa pagada el 2 de abril después de una queja en su contra. El administrador de la ciudad, Bob Goldsberry, no pudo revelar quién era el demandante ni la naturaleza de la queja.