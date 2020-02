GIRL’S BASKETBALL

Saltillo 19 16 19 14 68 Sulphur Bluff 10 8 7 5 30

Individual Scoring: Anna Reeder 27, Chandler Bain 11, Jocelyn Ochoa 11

BOY’S BASKETBALL

Saltillo 24 16 18 10 68 Sulphur Bluff 7 21 10 13 52

Scoring: Chris Boekhorst 26, Gunner Tarver 15, Andrew Redburn 15, Colby McCoy 5, Coy Collins 4, Dillon Beadle 3

FT’s: 4-8 50%

Record: 27-4

District Record: 8-0

Next Game: Tuesday (Feb 11) vs. Avery two games starting at 5:30