All-District Team

2019-2020

MVP – Chris Boekhorst- Saltillo

OPY – Andrew Redburn- Saltillo

DPY – Kagen Mcguire- Avery

New Comer of the Year – Judson Jones- Avinger

1st-Team 2nd– Team

Cruz Martinez- Avery Jerry Don Crouch- Avery

Jacoby Chism- Avinger Trsitian Clark- Avinger

Montana Hurley- Bluff Chris Carr- Avinger

Trayton South- Bluff Shan Johnson- Bluff

Ryan Brown- Union Hill Rylam Parker- Bloomberg

Gunner Tarver- Saltillo Dillon Beadle- Saltillo