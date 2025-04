SBA Offers Disaster Assistance To Texas Small Businesses, Nonprofits And Residents Affected By Spring Storms

The U.S. Small Business Administration (SBA) announced the availability of low-interest federal disaster loans to Texas small businesses, nonprofits, and residents who sustained physical damage and economic losses from the thunderstorms, straight-line winds, and tornadoes occurring on April 4. The SBA issued a disaster declaration in response to a request from Gov. Greg Abbott on April 17.

The disaster declaration covers the Texas counties of Bowie, Camp, Cass, Marion, Morris, Red River, Titus, and Upshur.

Businesses and nonprofits can apply for business physical disaster loans. They may borrow up to $2 million to repair or replace disaster-damaged or destroyed real estate, machinery and equipment, inventory, and other business assets.

Homeowners and renters are eligible to apply for home and personal property loans and may borrow up to $100,000 to replace or repair personal property, such as clothing, furniture, cars, and appliances. Homeowners may apply for up to $500,000 to replace or repair their primary residence.

Applicants may be eligible for a loan increase of up to 20% of their physical damages, as verified by the SBA, for mitigation purposes. Eligible mitigation improvements include insulating pipes, walls, and attics, weather stripping doors and windows, and installing storm windows to help protect property and occupants from future disasters.

SBA’s Economic Injury Disaster Loan (EIDL) program is available to eligible small businesses, small agricultural cooperatives, nurseries, and private nonprofit (PNP) organizations impacted by financial losses directly related to this disaster. Except for aquaculture enterprises, the SBA cannot provide disaster loans to agricultural producers, farmers, or ranchers.

EIDLs are for working capital needs caused by the disaster and are available even if the small business or PNP did not suffer any physical damage. You can use the loan to pay fixed debts, payroll, accounts payable, and other bills not paid due to the disaster.

Interest rates are as low as 4% for businesses, 3.625% for nonprofits, and 2.75% for homeowners and renters, with terms of up to 30 years. Interest does not begin to accrue, and payments are not due until 12 months after the first loan disbursement. The SBA sets loan amounts and terms based on each applicant’s financial condition.

Beginning Wednesday, April 23, SBA customer service representatives will be at a Disaster Loan Outreach Center (DLOC) to answer questions about SBA’s disaster loan program, explain the application process, and help individuals complete their applications. Walk-ins are accepted, but you can schedule an in-person appointment at appointment.sba.gov.

“When disasters strike, SBA’s Disaster Loan Outreach Centers play a vital role in helping small businesses and their communities recover,” said Chris Stallings, associate administrator of the Office of Disaster Recovery and Resilience at the SBA. “At these centers, SBA specialists assist business owners and residents with disaster loan applications and provide information on the full range of recovery programs available.”

The DLOC hours of operation are listed below.

MORRIS COUNTY

Disaster Loan Outreach Center

Morris County Collaborative

200 Jefferson St.

Daingerfield, TX 75638

Opens at 11:00 am on Wednesday, April 23

Mondays – Fridays, 8:00 am to 5:00 pm

Closes at 5:00 pm on Wednesday, May 14

To apply online, visit sba.gov/disaster. Applicants may also call SBA’s Customer Service Center at (800) 659-2955 or email [email protected] for more information on SBA disaster assistance. For people who are deaf, hard of hearing, or have a speech disability, please dial 7-1-1 to access telecommunications relay services.

The deadline to return physical damage applications is June 20, and the deadline to return economic injury applications is January 21, 2026.

La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA, por sus siglas en inglés) anunció la disponibilidad de préstamos federales por desastre a bajo interés para pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro y residentes de Texas que sufrieron daños físicos y pérdidas económicas por las tormentas eléctricas, los vientos en línea recta y los tornados que ocurrieron el 4 de abril. La SBA emitió una declaración de desastre en respuesta a una solicitud del gobernador Greg Abbott el 17 de abril.

La declaración de desastre cubre los condados de Bowie, Camp, Cass, Marion, Morris, Red River, Titus y Upshur, en Texas.

Las empresas y las organizaciones sin fines de lucro pueden solicitar préstamos comerciales por desastres físicos. Pueden pedir prestados hasta $2 millones para reparar o reemplazar bienes inmuebles, maquinaria y equipo, inventario y otros activos comerciales dañados o destruidos por el desastre.

Los propietarios e inquilinos son elegibles para solicitar préstamos para vivienda y bienes personales y pueden pedir prestados hasta $100,000 para reemplazar o reparar bienes personales, como ropa, muebles, automóviles y electrodomésticos. Los propietarios de viviendas pueden solicitar hasta $500,000 para reemplazar o reparar su residencia principal.

Los solicitantes pueden ser elegibles para un aumento del préstamo de hasta el 20% de sus daños físicos, según lo verificado por la SBA, con fines de mitigación. Las mejoras de mitigación elegibles incluyen el aislamiento de tuberías, paredes y áticos, burletes en puertas y ventanas, y la instalación de contraventanas para ayudar a proteger la propiedad y los ocupantes de futuros desastres.

El programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL, por sus siglas en inglés) de la SBA está disponible para pequeñas empresas, pequeñas cooperativas agrícolas, viveros y organizaciones privadas sin fines de lucro (PNP, por sus siglas en inglés) elegibles afectadas por pérdidas financieras directamente relacionadas con este desastre. A excepción de las empresas acuícolas, la SBA no puede proporcionar préstamos por desastre a productores agrícolas, agricultores o ganaderos.

Los EIDL son para las necesidades de capital de trabajo causadas por el desastre y están disponibles incluso si la pequeña empresa o PNP no sufrió ningún daño físico. Puede usar el préstamo para pagar deudas fijas, nóminas, cuentas por pagar y otras facturas no pagadas debido al desastre.

Las tasas de interés son tan bajas como 4% para empresas, 3.625% para organizaciones sin fines de lucro y 2.75% para propietarios de viviendas e inquilinos, con plazos de hasta 30 años. Los intereses no comienzan a acumularse y los pagos no vencen hasta 12 meses después del primer desembolso del préstamo. La SBA establece los montos y términos del préstamo en función de la condición financiera de cada solicitante.

A partir del miércoles 23 de abril, los representantes de servicio al cliente de la SBA estarán en un Centro de Alcance de Préstamos por Desastre (DLOC) para responder preguntas sobre el programa de préstamos por desastre de la SBA, explicar el proceso de solicitud y ayudar a las personas a completar sus solicitudes. Se aceptan visitas sin cita previa, pero puede programar una cita en persona en appointment.sba.gov.

“Cuando ocurren desastres, los Centros de Alcance de Préstamos por Desastre de la SBA desempeñan un papel vital para ayudar a las pequeñas empresas y sus comunidades a recuperarse”, dijo Chris Stallings, administrador asociado de la Oficina de Recuperación y Resiliencia ante Desastres de la SBA. “En estos centros, los especialistas de la SBA ayudan a los dueños de negocios y residentes con las solicitudes de préstamos por desastre y proporcionan información sobre la gama completa de programas de recuperación disponibles”.

A continuación se enumeran las horas de funcionamiento del DLOC.

CONDADO DE MORRIS

Centro de Alcance de Préstamos por Desastre

Colaboración del Condado de Morris

200 Jefferson St.

Daingerfield, TX 75638

Abre a las 11:00 am el miércoles 23 de abril

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cierra a las 5:00 pm el miércoles 14 de mayo

Para presentar una solicitud en línea, visite sba.gov/disaster. Los solicitantes también pueden llamar al Centro de Servicio al Cliente de la SBA al (800) 659-2955 o enviar un correo electrónico a [email protected] para obtener más información sobre la asistencia por desastre de la SBA. Para las personas sordas, con dificultades auditivas o discapacidades del habla, marquen 7-1-1 para acceder a los servicios de retransmisión de telecomunicaciones.

La fecha límite para devolver las solicitudes de daños físicos es el 20 de junio y la fecha límite para devolver las solicitudes de lesiones económicas es el 21 de enero de 2026.