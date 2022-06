Seventy-three (73) Paris High School Seniors Awarded Paris Education Foundation Scholarships Totaling $125,000

Paris Education Foundation handed out scholarships recently in a ceremony at Paris High School. The 2022 recipients and the scholarship they received are: Francisco Acosta – Dr. James Clifford, Damian Aguilar – Zoe White Rains, Joey Allen – PHS Classes of 1960, 1961 & 1962, Diana Alvarez – Thomas Justiss Endowment, Jhoana Arellano Mathis/Reese/Johnson/Rodgers, Jeovanny Avitua – Zoe White Rains, Hayden Bush – Loren Stephens, Maya Barrios –Gaynell & Raymond Armstrong, Hope Beck – Dr. & Mrs. Ifteqar Syed, Kendra Bills – Hardy Moore, Peyton Black –Mary Tankursley, Kallaway Brown – Paris Education Foundation, JohQuan Caldwell – PHS Classes of 1966, 1968, & 1969, Adam Clement – Eddie Clement, Presley Cook – Carrie & Mike Taylor, Carson Day – J.T. Davis Golf Tournament, Allyson Dority – Conley Marie Bills, Juanita Escalera – Crime Stoppers, Elliott Fasken – Dee Cunningham Honor Graduate Honorarium & Steve Nash, Devin Folmar – Texas Tomorrow Fund, Jaidah Franklin –Thomas S. Justiss Family, Brooke Fuller – Pat Barbee, Chloe Gilmore – Georgia & Walter Bassano, Jesus Gonzales –

Thomas S. Justiss Family, Davis Green – PHS Class of 1967 Honor Graduate Honorarium & Charles Taylor, Haylee Hammond – Dr. Jim Miles, Clayton Harding – Jerry Bawcum, Adam Hartman – Champions of the 1930’s-1960’s Honor Graduate Honorarium, Larry Wayne Pulliam, & Elaine Ballard, Jason Heath – Pat Barbee, Krysten Hicks – Thomas S. Justiss Family, Luke Hohenberger – Chandler Sikes, Emma Homer – Frank Homer, Jackson Hoog – Imy & Bobby Walters, Krystal Horta – PHS Class of 1953, Ezekiel Hubbard – Francis Arnold Ellis, Teddy Hubbard – East Paris Elementary School Honor Graduate Honorarium & Pat Barbee, Ava Hutchings – Raymond E. Berry Honor Graduate Honorarium & Pat Barbee, Allison Hyde – Marvin Gibbs, Lataria King – Rex Bray, Joseph Lassetter – Ann & Paul Trull, Ava Lassiter – Tom Wells Honor Graduate Honorarium & Frank Homer, Jaelyn Lee – Bellamy Cup & Thomas Justiss PTO, Lillian Lewis – Dr. Donald Lewis, Abigail Long – Dottie & Ron Billman, Lindley Loughmiller – Raymond Berry Honor Graduate Honorarium & Association of Texas Professional Educators, Tekiyah Marshall – Ruth Ann & Gene Stallings Honor Graduate Honorarium & Pat Barbee, Landree Madding-Walker – Ginna & Dr. Larry Walker, Macey McAmis – Coach Jeff Chapman, Julia McFadden – Pat Barbee, Ashley McGuire – James P. Scott/William St. John Honor Graduate Honorarium, Naomy Medina – Rosemary Garret Welch/John Welch, Jr.,

Braylon Mickens – Thomas S. Justiss Family, Asia Moore – Pamela Jean Kyle, Avery Moreland – Barbara Hagood Kohls, Miranda Morris – John C. Amis Honor Graduate Honorarium & Crime Stoppers, Erin Morrison – PHS Band Boosters, Mason Napier – J.T. Davis/Jeff Davis, Michael Octavio – Irene & Floyd Weger, Ayanna Patterson – Paul Stuart, Chloe’ Payton – Pamela Jean Kyle & Paul Chelius, Blake Rember – Paris Education Foundation, Mike’sha Shorters – PHS Class of the 1930’s, Shammond Smith – Louis B. Williams, Hana Syed – Berry, Barnett, Fagan, & Lively Honor Graduate Honorarium & Martha & Gordan Strom and Mary & Paul Harmon, Braeden Tabancora – I Love Paris, Paula Torres – Lamar County Head Start, Kaylie Turner – Carol & Robert High, Amiah Tyson – Thomas S. Justiss Family, Eva Vogt – Gaynell & Raymond Armstrong, Haley Walters – Rachel & Judge Henry Braswell, Alaina White – PHS Class of 1958 & 1959, Emma Woodard – Homer Thornton, and Da’Shonna Woolum – Dr. & Mrs. Ifteqar Syed.

Due to the generosity of its donors and successful fundraisers, Paris Education Foundation has awarded $2,165,444 in student scholarships since 1989. To find out more about how you can help, visit their website at http://pariseducationfoundation.org/.