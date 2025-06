Severe Storms Sunday Night

Expect a potentially significant storm complex to move across much of North Texas on Sunday evening into Sunday night, primarily within the 7:00 pm to 2:00 am timeframe. Damaging wind gusts exceeding 70 mph, a few spin-up tornadoes, and isolated hail will all be possible. Please ensure you have multiple ways to receive warnings and a shelter plan in place in case the National Weather Service issues an alert for your location.

Se espera que un complejo de tormentas potencialmente significativo se mueva a través de gran parte del norte de Texas el domingo por la noche hasta el domingo por la noche, principalmente dentro del período de 7:00 p.m. a 2:00 a.m. Ráfagas de viento dañinas que superan las 70 mph, algunos tornados giratorios y granizo aislado serán posibles. Asegúrese de tener varias formas de recibir advertencias y un plan de refugio para cuando el Servicio Meteorológico Nacional emita una alerta para su ubicación.