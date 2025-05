Silver Alert For Sachse Man

Still active on Tuesday was a Silver Alert issued last Friday for a missing man from Sachse. They believe that 70-year-old Richard Pivonka traveled to Southern Oklahoma because they pinged his cell phone, which was in Hugo. They also think Pivonka is traveling in a blue Chevy Silverado pickup. He’s a white male, 6’1, weighing 190 pounds, with a full beard.

El martes seguía activa una Alerta Plateada emitida el viernes pasado por un hombre desaparecido de Sachse. Creen que Richard Pivonka, de 70 años, viajó al sur de Oklahoma porque hicieron ping a su teléfono celular, que estaba en Hugo. También creen que Pivonka viaja en una camioneta Chevy Silverado azul. Es un hombre blanco, de 6’1, que pesa 190 libras, con una barba completa.