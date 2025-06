SIlver Alert Issued For Upshur County Man

The Upshur County authorities are seeking the public’s assistance in locating a missing man from the Sand Hill area. Jay Paul Lindsey, 73, was first reported missing on Sunday. They think he is driving his gray 2016 GMC pickup with Texas license plate JSD-5270.

Las autoridades del condado de Upshur están solicitando la ayuda del público para localizar a un hombre desaparecido en el área de Sand Hill. Jay Paul Lindsey, de 73 años, fue reportado como desaparecido por primera vez el domingo. Creen que está conduciendo su camioneta GMC gris 2016 con placa de Texas JSD-5270.