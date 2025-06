Spoofers Demanding Payment Via Bitcoin ATMs, Prepaid Cards

TYLER, Texas – The U.S. Marshals Service (USMS) and the FBI are alerting the public to several imposter scams involving individuals claiming to be members of the USMS, court officers, or other law enforcement officials. They are urging people to report the calls to their Local FBI office and file a consumer complaint with the Federal Trade Commission, which can detect patterns of fraud from the information collected and share that data with law enforcement. Texas residents have recently experienced an uptick in these scam calls.

During these calls, scammers attempt to collect a fine instead of arrest or other legal sanctions, often claiming identity theft, failure to report for jury duty, civil process issues, or falsely accusing someone of a crime. They then inform victims that they can avoid arrest by making an initial payment. Often, this means withdrawing cash and transferring it to the government by depositing it into Bitcoin ATMs or other electronic means, such as prepaid cards.

Scammers use many tactics to sound and appear credible. They sometimes provide information such as badge numbers, the names of actual law enforcement officials and federal judges, and the addresses of courthouses. They sometimes spoof government phone numbers to appear on caller IDs as if they are calling from a government agency or the court.

The scammer provides identity-confirmation information to the victim by reading old residential addresses, phone numbers, and other personally identifying information that seems to make their claims legitimate. The scammer then provides a fake personal ID number, case number for the investigation, and warrant number. The call then ends with the scammer advising the victim that they will be contacted again by an investigator.

A short time later, they contact the victim through another individual who identifies themselves as a member of the USMS, a court officer, or another law enforcement official investigating the case. The scammer reviews the previous conversation the victim had and tells the victim there are two ways to resolve the issue: 1) hire a criminal lawyer to represent the victim, or 2) pay the cash fine. In some cases, scammers will send fraudulent court documents to the victim, threatening legal action.

They instruct the victim to stay on the phone so the conversation can be recorded and used as proof of the victim’s compliance. They instruct the victim to withdraw “80% of their physical assets” and deposit them into a personal digital wallet (Bitcoin) while saving withdrawal receipts and deposit receipts to be reviewed by the investigating official once they establish a meeting. They inform the victim that they will transfer their money back to them once the process is complete and clear the victim of any criminal wrongdoing.

To make the scam seem more realistic, the numbers appearing in the caller ID display as the office number of the USMS or a court office, and maybe a specific judicial district. They instruct the victim to confirm the authenticity of the caller by visiting the USMS or judicial district website.

The final step in the scam is for the scammer to instruct the victim to send a photo of their driver’s license to a phone number provided by the scammer. They then instruct the victim to send the QR code scanned at the Bitcoin deposit kiosks.

Many victims have reported losses ranging from thousands to tens of thousands of dollars. The USMS receives inquiries regularly from victims and potential victims of this scam.

If you believe you were a victim of such a scam, you are encouraged to report the incident to your local FBI office and the FTC.

Things to remember:

The U.S. Marshals Service will never ask for credit/debit cards, gift cards, wire transfers, bank routing numbers, or Bitcoin deposits for any purpose.

NEVER divulge personal or financial information to unknown callers.

Report scam phone calls to your local FBI office and the Federal Trade Commission (FTC).

You can remain anonymous when you report.

Authenticate the call by contacting the clerk’s office of the U.S. District Court in your area and verifying the court order provided by the caller.

TYLER, Texas – El Servicio de Alguaciles de EE. UU. (USMS, por sus siglas en inglés) y el FBI están alertando al público sobre varias estafas de impostores que involucran a individuos que afirman ser miembros del USMS, oficiales de la corte u otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Instan a las personas a denunciar las llamadas a su oficina local del FBI y presentar una queja del consumidor ante la Comisión Federal de Comercio, que puede detectar patrones de fraude a partir de la información recopilada y compartir esos datos con las fuerzas del orden. Los residentes de Texas han experimentado recientemente un aumento en estas llamadas fraudulentas.

Durante estas llamadas, los estafadores intentan cobrar una multa en lugar de un arresto u otras sanciones legales, a menudo alegando robo de identidad, falta de presentación para el servicio de jurado, problemas de proceso civil o acusando falsamente a alguien de un delito. Luego informan a las víctimas que pueden evitar el arresto haciendo un pago inicial. A menudo, esto significa retirar dinero en efectivo y transferirlo al gobierno depositándolo en cajeros automáticos de Bitcoin u otros medios electrónicos, como tarjetas de prepago.

Los estafadores utilizan muchas tácticas para sonar y parecer creíbles. A veces proporcionan información como números de placa, los nombres de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y jueces federales, y las direcciones de los tribunales. A veces falsifican números de teléfono del gobierno para que aparezcan en los identificadores de llamadas como si estuvieran llamando desde una agencia gubernamental o el tribunal.

El estafador proporciona información de confirmación de identidad a la víctima leyendo direcciones residenciales antiguas, números de teléfono y otra información de identificación personal que parece hacer que sus afirmaciones sean legítimas. Luego, el estafador proporciona un número de identificación personal falso, el número de caso para la investigación y el número de orden judicial. Luego, la llamada termina con el estafador informando a la víctima que un investigador se comunicará con ella nuevamente.

Poco tiempo después, se ponen en contacto con la víctima a través de otra persona que se identifica como miembro del USMS, un oficial de la corte u otro funcionario de la ley que investiga el caso. El estafador revisa la conversación anterior que tuvo la víctima y le dice que hay dos maneras de resolver el problema: 1) contratar a un abogado penalista para que la represente, o 2) pagar la multa en efectivo. En algunos casos, los estafadores enviarán documentos judiciales fraudulentos a la víctima, amenazando con emprender acciones legales.

Le indican a la víctima que permanezca en el teléfono para que la conversación pueda ser grabada y utilizada como prueba de la obediencia de la víctima. Instruyen a la víctima para que retire “el 80% de sus activos físicos” y los deposite en una billetera digital personal (Bitcoin) mientras guarda los recibos de retiro y los recibos de depósito para que sean revisados por el funcionario investigador una vez que establezcan una reunión. Informan a la víctima que le transferirán su dinero una vez que se complete el proceso y absolverán a la víctima de cualquier delito penal.

Para que la estafa parezca más realista, los números que aparecen en el identificador de llamadas se muestran como el número de oficina del USMS o de una oficina judicial, y tal vez un distrito judicial específico. Instruyen a la víctima para que confirme la autenticidad de la persona que llama visitando el sitio web del USMS o del distrito judicial.

El paso final en la estafa es que el estafador le indique a la víctima que envíe una foto de su licencia de conducir a un número de teléfono proporcionado por el estafador. Luego le indican a la víctima que envíe el código QR escaneado a los quioscos de depósito de Bitcoin.

Muchas víctimas han reportado pérdidas que van desde miles hasta decenas de miles de dólares. El USMS recibe consultas regularmente de víctimas y posibles víctimas de esta estafa.

Si cree que fue víctima de una estafa de este tipo, le recomendamos que denuncie el incidente a su oficina local del FBI y a la FTC.

Cosas para recordar: