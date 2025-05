Students Bill Tables For Robotics

Contact: Kelly Cowan

MPHS Engineering and Construction classes build tables for elementary robotics

The Mount Pleasant High School Engineering and Construction classes recently collaborated on a project for the elementary campuses, funded by the Mount Pleasant ISD Foundation. The engineering students designed and created plans for robotics tables to hold the new VEX robot fields used by Mount Pleasant ISD elementary school students. The construction students then took those plans and built four tables measuring more than 6 feet wide and 8 feet long. Each table consisted of four separate pieces of casters that were bolted together so they could be moved when needed. They delivered the tables to Wallace Middle School, Brice, Corprew, and Fowler Elementary campuses.

“The tables are an amazing addition to our growing robotics program,” said elementary robotics advisor Jamie King. The accessible storage allows students to quickly and safely store their robotic kits. The height protects the arena and enables our students to practice on a raised competition field similar to what teams use at the World competition, which will be held in St. Louis, Missouri, next year. Our robotics students were thrilled to see these tables. Students can feel it when their hard work is valued, and that’s precisely how these tables make them think! We are thankful for Mr. Jones and his excellent students!”

Contacto: Kelly Cowan

Las clases de Ingeniería y Construcción de MPHS construyen mesas para robótica elemental

Las clases de Ingeniería y Construcción de la Escuela Secundaria Mount Pleasant colaboraron recientemente en un proyecto para las escuelas primarias, financiado por la Fundación del Distrito Escolar Independiente de Mount Pleasant. Los estudiantes de ingeniería diseñaron y crearon planos para mesas de robótica para contener los nuevos campos de robots VEX utilizados por los estudiantes de la escuela primaria MPISD. Luego, los estudiantes de construcción tomaron esos planos y construyeron cuatro mesas que medían más de 6 pies de ancho y 8 pies de largo. Cada mesa constaba de cuatro piezas separadas de ruedas que estaban atornilladas entre sí para que pudieran moverse cuando fuera necesario. Entregaron las mesas a las escuelas de la Escuela Secundaria Wallace, Brice, Corprew y Fowler Elementary.

“Las mesas son una adición increíble a nuestro creciente programa de robótica”, dijo el asesor de robótica de primaria Jamie King. El almacenamiento accesible permite a los estudiantes almacenar sus kits robóticos de forma rápida y segura. La altura protege la arena y permite a nuestros estudiantes practicar en un campo de competencia elevado similar al que usan los equipos en la competencia mundial, que se llevará a cabo en St. Louis, Missouri, el próximo año. Nuestros estudiantes de robótica estaban encantados de ver estas mesas. Los estudiantes pueden sentirlo cuando se valora su arduo trabajo, ¡y así es precisamente como estas mesas les hacen pensar! ¡Estamos agradecidos por el Sr. Jones y sus excelentes estudiantes!”

Foto: Estudiantes de la Escuela Secundaria Mount Pleasant con una de las mesas que construyeron para la Escuela Primaria de Robótica de MPISD