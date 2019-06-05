Sulphur Springs City Council Makes Appointments to Boards and Commissions

The Sulphur Springs City Council has made the following appointments to city boards and commissions.
ECONOMIC DEVELOPMENT
BUCK BOOKER
CRAIG ROBERTS
ZONING BOARD OF ADJUSTMENT
JAY JULIAN
KEVIN MOHL
KYLE ROBINSON
ALTERNATES: JANET MARTIN
JAMES LITZLER
AIRPORT ADVISORY BOARD
DR. CHARLES JONES
DAVID BAUCOM
SULPHUR RIVER MUNICIPAL WATER DISTRICT
BOB RUSSELL
LIBRARY BOARD
CAROL GEE
MICHELLE McGILL IVERY
BOARD OF TOURISM AND PROMOTION
DON FAUSETT
MEREDITH CADDELL
CONSTRUCTION BOARD OF ADJUSTMENT AND APPEALS
BOBBY HARRIS
JOHN COOPER
JEFF REDDING
PLANNING AND ZONING COMMISSION
CHUCK SICKLES
TOMMY HARRISON
ARK-TEX COUNCIL OF GOVERNMENTS
JOHN SELLERS
ERICA ARMSTRONG
JEFF SANDERSON
DOWNTOWN REVITALIZATION BOARD
MIKE ELLIOTT
TYLER LAW
REVOLVING LOAN FUND COMMITTEE
JEFF FISHER
ERICA ARMSTRONG
JIMMY D. LUCAS
JOHN SELLERS
MARC MAXWELL