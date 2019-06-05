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Sulphur Springs City Council Makes Appointments to Boards and Commissions

5 hours ago

 

The Sulphur Springs City Council has made the following appointments to city boards and commissions.

ECONOMIC DEVELOPMENT

BUCK BOOKER

CRAIG ROBERTS

 

ZONING BOARD OF ADJUSTMENT

JAY JULIAN

KEVIN MOHL

KYLE ROBINSON

 

ALTERNATES:        JANET MARTIN

JAMES LITZLER

AIRPORT ADVISORY BOARD

DR. CHARLES JONES

DAVID BAUCOM

 

SULPHUR RIVER MUNICIPAL WATER DISTRICT

BOB RUSSELL

 

LIBRARY BOARD

CAROL GEE

MICHELLE McGILL IVERY

 

BOARD OF TOURISM AND PROMOTION

DON FAUSETT

MEREDITH CADDELL

 

CONSTRUCTION BOARD OF ADJUSTMENT AND APPEALS

BOBBY HARRIS

JOHN COOPER

JEFF REDDING

 

PLANNING AND ZONING COMMISSION

CHUCK SICKLES

TOMMY HARRISON

 

ARK-TEX COUNCIL OF GOVERNMENTS

            JOHN SELLERS

            ERICA ARMSTRONG

JEFF SANDERSON

 

DOWNTOWN REVITALIZATION BOARD

 MIKE ELLIOTT

TYLER LAW

 

REVOLVING LOAN FUND COMMITTEE

JEFF FISHER

ERICA ARMSTRONG

JIMMY D. LUCAS

JOHN SELLERS

MARC MAXWELL

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