Sulphur Springs City Wide Cleanup

The City of Sulphur Springs will open its dump facility from April 28 to May 3 for the annual citywide cleanup. The facility is a half mile east of the Jefferson Street and Loop 301 traffic stop. Residents need a valid driver’s license or water bill to verify they live within the city limits.

La ciudad de Sulphur Springs abrirá su vertedero del 28 de abril al 3 de mayo para la limpieza anual en toda la ciudad. La instalación está a media milla al este de la parada de tráfico de Jefferson Street y Loop 301. Los residentes necesitan una licencia de conducir válida o una factura de agua para verificar que viven dentro de los límites de la ciudad.