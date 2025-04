Sulphur Springs Rotary Crawfish Boil Coming Up

The Sulphur Springs Rotary Club’s Annual “Claws for a Cause” has been set for Saturday, April 26, at Celebration Plaza in downtown Sulphur Springs. The event will occur from 5:00 to 9:00 pm, and all proceeds will remain in Hopkins County. It features all-you-can-eat crawfish and fixings, live music with Dubb and The Luv Machines, and cold beverages for sale. The money will go to Rotary scholarships for local high school seniors and various local charitable organizations and projects.

El evento anual “Garras por una Causa” del Club Rotario de Sulphur Springs se ha programado para el sábado 26 de abril en Celebration Plaza en el centro de Sulphur Springs. El evento se llevará a cabo de 5:00 a 9:00 pm, y todas las ganancias permanecerán en el condado de Hopkins. Cuenta con cangrejos y guarniciones de todo lo que pueda comer, música en vivo con Dubb y The Luv Machines, y bebidas frías a la venta. El dinero se destinará a becas de Rotary para estudiantes de último año de secundaria locales y a varias organizaciones y proyectos benéficos locales.