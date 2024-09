The number of Texas babies born with the sexually transmitted disease syphilis is on the rise. The state health department says the numbers over the last five years are concerning. Between 2017 and 2022, there was a 400% increase in the number of cases of congenital syphilis. A summit was held Friday in Houston about congenital syphilis, babies born with the sexually transmitted disease.

El número de bebés en Texas que nacen con sífilis, una enfermedad de transmisión sexual, va en aumento. El departamento de salud del estado dice que las cifras de los últimos cinco años son preocupantes. Entre 2017 y 2022, hubo un aumento del 400% en el número de casos de sífilis congénita. El viernes se llevó a cabo una cumbre en Houston sobre la sífilis congénita, bebés que nacen con la enfermedad de transmisión sexual.