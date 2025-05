T.G. Givens Students Shine In Wild & Wonderful Animal Play

T.G. Givens was recently alive with music, movement, and animal magic as Mrs. Stacy and Mrs. Meredith’s classes took the stage for a delightful performance with tails wagging and wings flapping!

As part of their classroom exploration of insects and animals, students brought their lessons to life with a colorful play featuring creatures from crocodiles to spiders. With adorable costumes, catchy tunes, and big smiles, the young performers entertainingly showcased their knowledge.

The audience roared with laughter and applause during a special twist on “Old McDonald,” where a lion let out a mighty “ROAR!” instead of the usual farm sounds. Hearts melted during a performance of “The Itsy-Bitsy Spider,” where the determined little spider taught everyone the importance of never giving up.

This sweet and spirited show proved that learning can be fun and full of heart. Bravo to our young stars, Mrs. Stacy and Mrs. Meredith, for putting on a truly unforgettable performance!

T.G. Givens estuvo recientemente lleno de música, movimiento y magia animal cuando las clases de la Sra. Stacy y la Sra. Meredith subieron al escenario para una actuación encantadora con el movimiento de la cola y el aleteo de las alas.

Como parte de su exploración en el aula de insectos y animales, los estudiantes dieron vida a sus lecciones con una colorida obra de teatro con criaturas, desde cocodrilos hasta arañas. Con disfraces adorables, melodías pegadizas y grandes sonrisas, los jóvenes artistas mostraron entretenidamente sus conocimientos.

El público estalló en carcajadas y aplausos durante una versión especial de “Old McDonald”, donde un león dejó escapar un poderoso “¡RUGIDO!” en lugar de los sonidos habituales de la granja. Los corazones se derritieron durante una presentación de “The Itsy-Bitsy Spider”, donde la pequeña araña decidida enseñó a todos la importancia de nunca rendirse.

Este dulce y animado espectáculo demostró que el aprendizaje puede ser divertido y lleno de corazón. ¡Bravo a nuestras jóvenes estrellas, la Sra. Stacy y la Sra. Meredith, por ofrecer una actuación verdaderamente inolvidable!