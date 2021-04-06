TAMUT – Honor Graduates

A&M-Texarkana Announces December 2020 Honor Graduates
TEXARKANA, Texas – Texas A&M University-Texarkana has announced the students’ names who graduated with honors from the university in December 2020. Their cumulative grade point average recognizes honor graduates.
Summa Cum Laude graduates must have a GPA between 3.9-4.0, while Magna Cum graduates must have maintained a GPA of 3.75-3.89, and Cum Laude graduates must have a GPA between 3.5 and 3.74. A total of 27 students graduated with honors in December 2020.
Summa Cum Laude (3.9-4.0) graduates include Jennifer Stokes and Jacob Lee.
Magna Cum Laude (3.75-3.89) graduates include Christina Cummings, Jeff Davis, Cutter Webb, Holly Smith, and Cali Butler.
Cum Laude (3.5-3.74) graduates include Jennifer De La Cruz, Layne Thompson, Lezlie Carrell, Saroya Jasper, Lindsey Montgomery, Blanca Aragon, Madison Baber, Colton McDonald, Areli Santos, Carlin Davis, Triston Brooks, Charles Cole, Sergio Morales, Rosa Mendez, Lil Loosier, Belia Romo Antillon, Patricia Jarrett, Leah Pickering, Payton Tyler, and Madelyne Pipes.
A&M-Texarkana Announces President’s and
University Honors for Fall 2020 Semester
TEXARKANA, Texas – Texas A&M University-Texarkana has announced the names of the students who earned President’s Honors and University Honors for the fall 2020 academic semester. Undergraduate students may qualify for academic achievement recognition on a semester basis. The university posts these designations on the student’s permanent transcript.
To receive President’s Honors, an undergraduate student must enroll for a minimum of nine hours for the semester and achieve a 4.0 GPA. Undergraduates must also enroll in a minimum of nine hours to receive University Honors and must have a semester GPA of 3.5 or higher.
|LAST
NAME
|FIRST
NAME
|CITY
|STATE
|COUNTY
|Adams
|Brooke
|Nash
|TX
|Bowie, TX
|Aikin
|Trista
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Allen
|Jeff
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Anjum
|Shanta
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Anstee
|Taylor
|Ola
|AR
|Yell, AR
|Arevalo
|Tania
|Dallas
|TX
|Dallas, TX
|Ayers
|Macie
|Atlanta
|TX
|Cass, TX
|Baber
|Madison
|Winnsboro
|TX
|Wood, TX
|Baker
|Tabatha
|Mt Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Baker
|Victoria
|Pittsburg
|TX
|Camp, TX
|Banda
|Marlen
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Banker
|Joni
|Maud
|TX
|Bowie, TX
|Banks
|Zuleika
|Wake Village
|TX
|Bowie, TX
|Barnett
|Jessica
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Bartlett
|Taylor
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Bashyal
|Krishab
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Beck
|Austin
|Fort Worth
|TX
|Tarrant, TX
|Berdejo
|Javier
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Black
|James
|Clarksville
|TX
|Red River, TX
|Bohn
|Caden
|Brighton
|IL
|.
|Boler
|William
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Bollinger
|Michael
|Jefferson
|TX
|Marion, TX
|Borja
|Mario
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Boyle
|Melanie
|Honey Grove
|TX
|Fannin, TX
|Bradley
|Andrew
|Atlanta
|TX
|Cass, TX
|Brooks
|Justin
|Jefferson
|TX
|Marion, TX
|Buck
|Logan
|Hooks
|TX
|Bowie, TX
|Bunting
|Ashley
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Bustamante
|Juana
|Wake Village
|TX
|Bowie, TX
|Butler
|Justin
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Candia
|Cristina
|Frisco
|TX
|Denton, TX
|Carlisle
|Grace
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Carrell
|Lezlie
|Clarksville
|TX
|Red River, TX
|Carter
|Jonathan
|Queen City
|TX
|Cass, TX
|Chapman
|Cameryn
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Chong
|Antonio
|Eagle Pass
|TX
|Maverick, TX
|Cody
|Michelle
|Pittsburg
|TX
|Camp, TX
|Colbert
|Madison
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Connolly
|Cole
|Milton
|WA
|Pierce, WA
|Cook
|Mandy
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Cook
|Mark
|Wake Village
|TX
|Bowie, TX
|Cox
|Lisa
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Crayne
|Robert
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Crenshaw
|Phoebe
|Atlanta
|TX
|Cass, TX
|Cummings
|Christina
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Curtis
|Dusty
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Daniels
|Bailey
|Talco
|TX
|Franklin, TX
|Davis
|LaTane
|Henderson
|TX
|Rusk, TX
|Davlin
|Erin
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|De Groot
|Meindert
|Mansfield
|TX
|Tarrant, TX
|De La Cruz
|Jennifer
|Mt Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Dean
|Darrylynn
|Richardson
|TX
|Dallas, TX
|Dellinger
|Emily
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Dillard
|Katelyn
|Atlanta
|TX
|Cass, TX
|Dimaggio
|Michae’Lann
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Dodson
|Bridgett
|Simms
|TX
|Bowie, TX
|Duck
|Courtney
|Queen City
|TX
|Cass, TX
|Duffer
|Claire
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|Dwyer
|Ashley
|Fouke
|AR
|Miller, AR
|Dykes
|Abby
|De Queen
|AR
|Sevier, AR
|Dykes
|Ashley
|De Queen
|AR
|Sevier, AR
|Efochie
|Prosper
|Dallas
|TX
|Dallas, TX
|Escamilla
|Stephanie
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Esparza
|Jaci
|Austin
|TX
|Travis, TX
|Fisher
|Erica
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Fiumara
|Skylar
|Kingwood
|TX
|Harris, TX
|Friscic
|Nathan
|Edmond
|OK
|Oklahoma, OK
|Gabriel
|Jordan
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Garcia
|Christopher
|Texas City
|TX
|Galveston, TX
|Garrett Hill
|Brandon
|Hooks
|TX
|Bowie, TX
|Garza
|Kevin
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Gaston
|Brittany
|Queen City
|TX
|Cass, TX
|Gaytan
|Ivette
|Dallas
|TX
|Dallas, TX
|Gilliam
|Sara
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Gonzalez
|Rosie
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Green
|Julia
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Griggs
|Paiten
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Gullatt
|Tavian
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Gutierrez
|Angelica
|Palmer
|TX
|Ellis, TX
|Hargrave
|Thomas
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Hartman
|Sierra
|Huntsville
|TX
|Walker, TX
|Henderson
|Magan
|Sulphur Springs
|TX
|Hopkins, TX
|Henson
|Ashlynn
|Pittsburg
|TX
|Camp, TX
|Hicks
|Maranda
|Paris
|TX
|Lamar, TX
|Hopkins
|Ariell
|Rockwall
|TX
|Rockwall, TX
|Howell
|Michael
|Mission
|TX
|Hidalgo, TX
|Hubby
|Grace
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Ibarra
|Nancy
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Ingram
|Timothy
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Jaggers
|Jacey
|Maud
|TX
|Bowie, TX
|Jasper
|Saroya
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Johnson
|Cydni
|Bivins
|TX
|Cass, TX
|Jones
|Samantha
|Bloomburg
|TX
|Cass, TX
|Jones
|Janae
|DeSoto
|TX
|Dallas, TX
|Kaus
|Kelsey
|Midland
|TX
|Midland, TX
|Keeling
|Jeannie
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|Kennedy
|David
|Longview
|TX
|Gregg, TX
|Kirk
|Jared
|China Spring
|TX
|McLennan, TX
|Knight
|Cambresha
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Kyles
|Calyn
|Hooks
|TX
|Bowie, TX
|Lafferty
|Taehlor
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Latif
|Urub
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Lee
|Michael
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Lewis
|Jaleesia
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Lopez
|Norma
|Garland
|TX
|Dallas, TX
|Loudermill
|Efe
|Nash
|TX
|Bowie, TX
|Lusk
|Noah
|Wake Village
|TX
|Bowie, TX
|Mahone
|Kaitlyn
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|Malloy
|Matthew
|Carrollton
|TX
|Denton, TX
|Manincor
|Crystal
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Marler
|Mandy
|Anna
|TX
|Collin, TX
|Matos
|Stephanie
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|McCullough
|Brittany
|De Queen
|AR
|Sevier, AR
|McDonald
|Colton
|Cumby
|TX
|Hopkins, TX
|Mcelroy
|Hannah
|Ashdown
|AR
|Little River, AR
|Melde
|John
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Mendez
|Alejandro
|De Kalb
|TX
|Bowie, TX
|Mendoza
|Dynisha
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Mercer
|Taylor
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Mosley
|Kaitlyn
|Mansfield
|TX
|Tarrant, TX
|Mullins
|Zacarrie
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|Munoz
|Courtney
|Cookville
|TX
|Titus, TX
|Munoz
|Leslie
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Nevill
|Jacqueline
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|Nguyen
|Hoan
|Houston
|TX
|Harris, TX
|Nichols
|Michelle
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|O’Donnell
|Lindsey
|Mineral Springs
|AR
|Howard, AR
|Ogunbadewa
|Omowunmi
|Dallas
|TX
|Dallas, TX
|Page
|Katelynn
|De Kalb
|TX
|Bowie, TX
|Palmer
|Laura
|Atlanta
|TX
|Cass, TX
|Pang-Abas
|Xiana
|Honolulu
|HI
|Honolulu, HI
|Pennington
|Christopher
|Avery
|TX
|Red River, TX
|Peveto
|Katy
|Call
|TX
|Newton, TX
|Phan
|Thai
|Nash
|TX
|Bowie, TX
|Poelstra
|Ashlyn
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Pritchett
|Regan
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Pugh
|Quinton
|Ashdown
|AR
|Little River, AR
|Radomski
|Nicholas
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Richardson
|Erika
|Round Rock
|TX
|Williamson, TX
|Riddle
|Savannah
|Fort Worth
|TX
|Tarrant, TX
|Rivera
|Fredi
|Mt Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Roberts
|Meagan
|Avery
|TX
|Red River, TX
|Roberts
|Taylor
|Simms
|TX
|Bowie, TX
|Rodriguez
|Castula
|Nash
|TX
|Bowie, TX
|Rodriguez
|Brisa
|Pittsburg
|TX
|Camp, TX
|Rogers
|Ashton
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Roy
|Lauren
|Hooks
|TX
|Bowie, TX
|Russell
|Bianca
|Hope
|AR
|Hempstead, AR
|Saiboonchan
|Pornphiphat
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Sanchez
|Heriberto
|Nashville
|AR
|Howard, AR
|Santos
|Areli
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Scott
|Natalie
|Midlothian
|TX
|Ellis, TX
|Seneviratna
|Savindi
|College Station
|TX
|Brazos, TX
|Shelton
|Christopher
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Sirmons
|Faith
|Spurger
|TX
|Tyler, TX
|Smith
|Holly
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Smith
|Matthew
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Smith
|Savannah
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Spring
|Gracelyn
|Canyon
|TX
|Randall, TX
|Starr
|Myron
|Nashville
|AR
|Howard, AR
|Stegman
|Tara
|Simms
|TX
|Bowie, TX
|Sterling
|Alexandria
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Strawder
|Morgan
|Fresno
|TX
|Fort Bend, TX
|Swindler
|Haley
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Tamang
|Bhim
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|Taylor
|Deborah
|Hooks
|TX
|Bowie, TX
|Taylor
|Aaron
|Queen City
|TX
|Cass, TX
|Taylor
|Kevin
|Queen City
|TX
|Cass, TX
|Teague
|Kayla
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Thelen
|Teri
|Garland
|TX
|Dallas, TX
|Tirado
|Flavio
|Santo Domingo
|.
|.
|Tolison
|April
|Avery
|TX
|Red River, TX
|Toliver
|Curtis
|De Kalb
|TX
|Bowie, TX
|Townsend
|Shaeleigh
|Winnsboro
|TX
|Wood, TX
|Trejo
|Selena
|Bossier City
|LA
|Bossier, LA
|Trible
|Derrick
|Wake Village
|TX
|Bowie, TX
|Vanginault
|Sarah
|Winnsboro
|TX
|Franklin, TX
|Vaz Martins
|Beatriz Catarina
|Atlanta
|TX
|Cass, TX
|Wade
|Kawanah
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Walton
|Ashlen
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Ward
|Kimberly
|Ashdown
|AR
|Little River, AR
|Warren
|Angela
|Wake Village
|TX
|Bowie, TX
|Watkins
|Rhagen
|Hughes Springs
|TX
|Cass, TX
|Way
|Ashlyn
|Rockwall
|TX
|Rockwall, TX
|Webb
|Macie
|Wake Village
|TX
|Bowie, TX
|Weindorff
|Kevin
|Atlanta
|TX
|Cass, TX
|Wilson
|Isis
|Pittsburg
|TX
|Camp, TX
|Woods
|Andrea
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|Yarberry
|Brooke
|Queen City
|TX
|Cass, TX
|Zhang
|Hengyu
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Zuniga
|Cendy
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|LAST
NAME
|FIRST
NAME
|CITY
|STATE
|COUNTY
|Adebija
|Gbenga
|Richardson
|TX
|Dallas, TX
|Adom
|Hodalo
|Dallas
|TX
|Dallas, TX
|Aguilar
|Daisy
|Hope
|AR
|Hempstead, AR
|Aguilar
|Carlei
|Garland
|TX
|Dallas, TX
|Aguilar
|Heather
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Allen
|Madison
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Allison
|Brandon
|Maud
|TX
|Bowie, TX
|Alvarez
|Hailie
|De Queen
|AR
|Sevier, AR
|Alvira Natal
|Carlos
|College Station
|TX
|Brazos, TX
|Amacker
|Holleigh
|Wake Village
|TX
|Bowie, TX
|Andrews
|Katelyn
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Anguiano
|Caitlyn
|Grand Prairie
|TX
|Dallas, TX
|Archer
|Joshua
|Celeste
|TX
|Hunt, TX
|Arogunjo
|Yasmine
|Missouri City
|TX
|Fort Bend, TX
|Atkins
|Taylor
|Euless
|TX
|Tarrant, TX
|Baird
|Mari Etta
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Barrett
|Brandon
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|Baugh
|Ali
|Hughes Springs
|TX
|Cass, TX
|Bean
|Danielle
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Bean
|Ryan
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Bennett
|Logan
|Avery
|TX
|Red River, TX
|Bennett
|Sydney
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|Bennett
|Emilee
|Queen City
|TX
|Cass, TX
|Bertrand
|Jared
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Beshea
|Riley
|Taylor
|AR
|Columbia, AR
|Black
|Brianna
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Blackwell
|Blake
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Bobadilla
|Karla
|Longview
|TX
|Gregg, TX
|Brantley
|Kaitlin
|Camden
|AR
|Ouachita, AR
|Bristow
|Mace
|Frisco
|TX
|Collin, TX
|Brixey
|Emily
|Center
|TX
|Shelby, TX
|Brock
|Monica
|Daingerfield
|TX
|Morris, TX
|Brown
|Robert
|Queen City
|TX
|Cass, TX
|Brown
|Billy
|Wake Village
|TX
|Bowie, TX
|Bruce
|Graeson
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|Buchanan
|Justin
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Burden
|Rylee
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Burns
|Asia
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Burrows
|George
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Butler
|Landon
|Arlington
|TX
|Tarrant, TX
|Byrd
|Adrianna
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Campbell
|Alyssa
|Atlanta
|TX
|Cass, TX
|Campbell
|Tammy
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Cannon
|Samuel
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Cardenas
|Mackenzie
|Pasadena
|TX
|Harris, TX
|Carrigan
|Deauna
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Carter
|Crystina
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Carter
|Jessie
|Nash
|TX
|Bowie, TX
|Castaneda
|Jamie
|Pittsburg
|TX
|Camp, TX
|Castilleja
|Darya
|Jefferson
|TX
|Marion, TX
|Chapa
|Mallory
|Nash
|TX
|Bowie, TX
|Chapman
|Wendy
|Jefferson
|TX
|Marion, TX
|Charuma
|Tinotenda
|Garland
|TX
|Dallas, TX
|Clark
|Kaye
|Maud
|TX
|Bowie, TX
|Coffey
|Cadynce
|Longview
|TX
|Gregg, TX
|Colbey
|Debra
|Nacogdoches
|TX
|Nacogdoches, TX
|Cole
|Charles
|Daingerfield
|TX
|Morris, TX
|Coleman
|Hadlee
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Colon
|Angelique
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Conway
|Scotty
|Redwater
|TX
|Bowie, TX
|Coreas
|Catherine
|Houston
|TX
|Harris, TX
|Cormier
|Dorrie
|Rayne
|LA
|Lafayette, LA
|Cranford
|Margaret
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Daily
|Hailey
|Scroggins
|TX
|Franklin, TX
|Daley
|Megan
|Simms
|TX
|Bowie, TX
|Day
|Samuel
|Roland
|AR
|Pulaski, AR
|De Jesus
|Nancy
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|de la Carrera Rodriguez
|Felipe
|Olivares
|.
|.
|Deciga
|Stephanie
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Degrate
|Shedriana
|Spring
|TX
|Harris, TX
|Dixon
|Trane’
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Dominguez
|Neysa
|Dallas
|TX
|Dallas, TX
|Doty
|Levi
|Redwater
|TX
|Bowie, TX
|Downing
|Joshua
|De Queen
|AR
|Sevier, AR
|Droke
|John
|Bethel Springs
|TN
|McNairy, TN
|Duhon
|Tanya
|Maud
|TX
|Bowie, TX
|Durbin
|Montana
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Durham
|Isaiah
|DeSoto
|TX
|Dallas, TX
|Edwards
|Albert
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Ellis
|Jilian
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Ferguson
|Rebecca
|Queen City
|TX
|Cass, TX
|Flores
|Lorena
|Frisco
|TX
|Denton, TX
|Forte
|Patrick
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|Fournier
|Alyson
|Hooks
|TX
|Bowie, TX
|Frederick
|Sydney
|Gilmer
|TX
|Upshur, TX
|Fricks
|Millicent
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Ganado
|Naomi
|Hope
|AR
|Hempstead, AR
|Garcia
|Alize
|Los Alamos
|NM
|.
|Garcia
|Gisel
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Garcia
|Vicente
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Garner
|Kayla
|Ashdown
|AR
|Little River, AR
|Garrett
|Colton
|Omaha
|TX
|Morris, TX
|Gentry
|Janis
|Paris
|TX
|Lamar, TX
|Gerber
|Nancy
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Gillas
|Kenitra
|Longview
|TX
|Gregg, TX
|Gilliam
|Kate
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Gomez
|Edgar
|Texarkana
|AR
|.
|Gonzalez
|Dessy
|Nacogdoches
|TX
|Nacogdoches, TX
|Goodwin
|Lena
|Nashville
|AR
|Howard, AR
|Goodwin
|Desiree
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Green
|Payton
|Maud
|TX
|Bowie, TX
|Griffin
|Naomi
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|Gunter
|Katelyn
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Hale
|Taylor
|Taft
|CA
|Kern, CA
|Hall
|Mary
|Fouke
|AR
|Miller, AR
|Harmon
|Aaron
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Hayes
|Tori
|Perryville
|AR
|Perry, AR
|Hayes
|Savannah
|Leesburg
|TX
|Camp, TX
|Hedges
|Kimberly
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Hendershot
|Jenna
|Ashdown
|AR
|Little River, AR
|Henderson
|Alaysia
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|Henderson Triplett
|Quinjha
|Arlington
|TX
|Tarrant, TX
|Hernandez
|Esmeralda
|De Queen
|AR
|Sevier, AR
|Hernandez
|Octavio
|Carrollton
|TX
|Denton, TX
|Hernandez
|Alexander
|Fort Worth
|TX
|Tarrant, TX
|Hernandez
|Ignacio
|Houston
|TX
|Harris, TX
|Herrera
|Sonia
|De Queen
|AR
|Sevier, AR
|Hicks
|Katelyn
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|High
|Danieya
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Hill
|Victoria
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Hill
|Haley
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|Hoang
|Tiffany
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Hooker
|Tami
|Chandler
|TX
|Henderson, TX
|Hornbuckle
|Kelsey
|Quitman
|TX
|Wood, TX
|Howard
|Yvonne
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Howell
|Taylor
|Denton
|TX
|Denton, TX
|Huckaby
|Lucas
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Hunt
|Ellwood
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Ibarra Pozo
|Kheidyvel
|Spring
|TX
|Harris, TX
|Isonhood
|Lauren
|Marshall
|TX
|Harrison, TX
|James-Collins
|Kimberly
|Atlanta
|TX
|Cass, TX
|Javier
|Anna
|Dallas
|TX
|Dallas, TX
|Jimenez
|Alexis
|Joshua
|TX
|Johnson, TX
|Johnigan
|Tatyana
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Johnson
|Jan
|Ashdown
|AR
|Little River, AR
|Johnson
|Rikia
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Johnson
|Shelby
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Jones
|Joshua
|Paris
|TX
|Lamar, TX
|Jones
|Alyssa
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Juarez
|Emily
|Mesquite
|TX
|Dallas, TX
|Justice
|Ulanda
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|Kelly
|Kinsey
|Atlanta
|TX
|Cass, TX
|Kendricks
|Fameeshia
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Kerby
|Laurel
|Atlanta
|TX
|Cass, TX
|Kersey
|Emma
|De Queen
|AR
|Sevier, AR
|Killian
|Isabella
|Fort Worth
|TX
|Tarrant, TX
|Kirkpatrick
|Linsey
|Hope
|AR
|Hempstead, AR
|Klaus
|Ashley
|Avinger
|TX
|Cass, TX
|Knudtson
|Kaytlyn
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Krause
|Thomas
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Kupihea
|Sierrah
|Ewa Beach
|HI
|Honolulu, HI
|Lacaze
|Patrick
|Ashdown
|AR
|Little River, AR
|Larry
|Jennifer
|Wake Village
|TX
|Bowie, TX
|Lee
|Jacob
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Leon
|Edlyn
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Leon
|Geovanni
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Leonard
|John
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Lewis
|Christian
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Lewis
|Charity
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|Lewis
|Christopher
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Longoria
|Brianna
|Quanah
|TX
|Hardeman, TX
|Love
|Aiyana
|De Kalb
|TX
|Bowie, TX
|Lummus
|Dorothea
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Macdonald
|Jessica
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Martinez
|Paola
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Mathews
|Algernon
|Accokeek
|MD
|Prince Georges, MD
|McCray
|Courtney
|Rosharon
|TX
|Brazoria, TX
|McIntosh
|Candice
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|McMillan
|Jennifer
|Mount Vernon
|TX
|Franklin, TX
|McNaughton
|Aliya
|Dallas
|TX
|Denton, TX
|Meadows
|Kristin
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|Mejia
|Dioseny
|Pittsburg
|TX
|Camp, TX
|Mericle
|Jennifer
|Atlanta
|TX
|Cass, TX
|Mihailov
|Sierra
|Midlothian
|TX
|Ellis, TX
|Milligan
|Erica
|Avery
|TX
|Red River, TX
|Mitchell
|Jamie
|De Queen
|AR
|Sevier, AR
|Monday
|Jamie
|Atlanta
|TX
|Cass, TX
|Montalvo
|Brianna
|Midlothian
|TX
|.
|Montemayor
|Paolo Miguel
|Plano
|TX
|Collin, TX
|Montgomery
|Lindsey
|De Kalb
|TX
|Bowie, TX
|Morales
|Sergio
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Moya
|Isaac
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Najera
|Eric
|Dallas
|TX
|Dallas, TX
|Nester
|Liam
|Pittsfield
|MA
|Berkshire, MA
|Norton
|Olivia
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Nutt
|Garrett
|Bivins
|TX
|Cass, TX
|Olalde
|Lisbet
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Olvera
|Maria
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Ouellette
|Connor
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Oviedo
|Alejandro
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Paderin
|Francesca Alexi Yvet
|The Woodlands
|TX
|Montgomery, TX
|Parker
|Meagan
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Passariello
|Michael
|Runaway Bay
|TX
|Wise, TX
|Pena
|David
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Perrin
|David
|Nashville
|AR
|Howard, AR
|Peterson
|Jacob
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|Phan
|Phuc
|Nashville
|AR
|Howard, AR
|Pournouri
|Anil
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Ray
|Connor
|Weatherford
|TX
|Parker, TX
|Rayo Sanchez
|Adrian
|Stockton
|CA
|San Joaquin, CA
|Reed
|Spencer
|Ashdown
|AR
|Little River, AR
|Reed
|Mathew
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Reed
|Shelby
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Reeves
|David
|Wake Village
|TX
|Bowie, TX
|Reid
|Hunter
|Allen
|TX
|Collin, TX
|Revilla
|Marcos
|Nash
|TX
|Bowie, TX
|Rezende Da Silva
|Gabriel
|Euless
|TX
|Tarrant, TX
|Rhinehart
|Zachary
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Robbins
|Matthew
|Hooks
|TX
|Bowie, TX
|Rogers
|Bailey
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Rogers
|Harrison
|Allen
|TX
|Collin, TX
|Rojas
|Daniel
|Mineral Springs
|AR
|Howard, AR
|Romero
|Jose
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Romo Antillon
|Belia
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Rosas
|Carolina
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Ross
|Jillian
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Rumsey
|Stacy
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Rutten
|Jacob
|White Rock
|NM
|Los Alamos, NM
|Sadler
|Jenna
|Denison
|TX
|Grayson, TX
|Saegert
|Denise
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|Sager
|Michael
|Effingham
|IL
|Effingham, IL
|Salazar
|Leonardo
|Lancaster
|TX
|Dallas, TX
|Smith
|Gracie
|Atlanta
|TX
|Cass, TX
|Smith
|Lotiana
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|Smith
|Presley
|Winnsboro
|TX
|Upshur, TX
|Stevens
|Ashton
|Atlanta
|TX
|Cass, TX
|Subedi
|Suman
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Swimley
|Patricia
|West Sacramento
|CA
|Yolo, CA
|Taylor
|Candy
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|Taylor
|Lance
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Teague
|Chandler
|Krugerville
|TX
|Denton, TX
|Thompson
|Layne
|Lockesburg
|AR
|Sevier, AR
|Thompson
|Amber
|New Boston
|TX
|Bowie, TX
|Tillie
|Braden
|Atlanta
|TX
|Cass, TX
|Toppings
|Jonathan
|Allen
|TX
|Collin, TX
|Torres
|Luis
|Terrell
|TX
|Kaufman, TX
|Tran
|Chau
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Valdez
|Alvaro
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Valverde
|Brooke
|Jefferson
|TX
|Marion, TX
|Varela
|Phoenix
|Frisco
|TX
|Collin, TX
|Vargas
|Victor
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Vaughn
|Kenya
|Fulton
|AR
|Hempstead, AR
|Vega Villa
|Gonzalo
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Ventura
|Jennifer
|Crosbyton
|TX
|Crosby, TX
|Waddell
|Kelly
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Walker
|Shayna
|Kaufman
|TX
|Kaufman, TX
|Walker
|Ashley
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Wall
|Timothy
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Waller
|Abbygail
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Walton
|Riley
|Plano
|TX
|Collin, TX
|Weaver
|Meredith
|Pittsburg
|TX
|Camp, TX
|Webb
|Cutter
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Weiffenbach
|Samantha
|Grand Forks AFB
|ND
|Grand Forks, ND
|West
|Tera
|Mount Pleasant
|TX
|Titus, TX
|White
|Garrett
|Austin
|TX
|Travis, TX
|Whitfill
|Allison
|Atlanta
|TX
|Cass, TX
|Williams
|Xavier
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Williams
|Ajiana
|Dallas
|TX
|Dallas, TX
|Williams
|Melissa
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Williams
|Mitchell
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Wills
|Tiffany
|Wake Village
|TX
|Bowie, TX
|Wolfe
|Kenzie
|Wylie
|TX
|Collin, TX
|Young
|Brandy
|Texarkana
|AR
|Miller, AR
|Young
|Chloe
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Young
|Lauryn
|Texarkana
|TX
|Bowie, TX
|Zachry
|Alysha
|New Boston
|TX
|Bowie, TX