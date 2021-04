TAMUT – Honor Graduates

A&M-Texarkana Announces December 2020 Honor Graduates

TEXARKANA, Texas – Texas A&M University-Texarkana has announced the students’ names who graduated with honors from the university in December 2020. Their cumulative grade point average recognizes honor graduates.

Summa Cum Laude graduates must have a GPA between 3.9-4.0, while Magna Cum graduates must have maintained a GPA of 3.75-3.89, and Cum Laude graduates must have a GPA between 3.5 and 3.74. A total of 27 students graduated with honors in December 2020.

Summa Cum Laude (3.9-4.0) graduates include Jennifer Stokes and Jacob Lee.

Magna Cum Laude (3.75-3.89) graduates include Christina Cummings, Jeff Davis, Cutter Webb, Holly Smith, and Cali Butler.

Cum Laude (3.5-3.74) graduates include Jennifer De La Cruz, Layne Thompson, Lezlie Carrell, Saroya Jasper, Lindsey Montgomery, Blanca Aragon, Madison Baber, Colton McDonald, Areli Santos, Carlin Davis, Triston Brooks, Charles Cole, Sergio Morales, Rosa Mendez, Lil Loosier, Belia Romo Antillon, Patricia Jarrett, Leah Pickering, Payton Tyler, and Madelyne Pipes.

A&M-Texarkana Announces President’s and

University Honors for Fall 2020 Semester

TEXARKANA, Texas – Texas A&M University-Texarkana has announced the names of the students who earned President’s Honors and University Honors for the fall 2020 academic semester. Undergraduate students may qualify for academic achievement recognition on a semester basis. The university posts these designations on the student’s permanent transcript.

To receive President’s Honors, an undergraduate student must enroll for a minimum of nine hours for the semester and achieve a 4.0 GPA. Undergraduates must also enroll in a minimum of nine hours to receive University Honors and must have a semester GPA of 3.5 or higher.

