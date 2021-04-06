" /> TAMUT – Honor Graduates – EastTexasRadio.com
Titus Regional Orthopedic Sports Medicine Header
Hess Lawn Mower Header
Morrell banner
cypress basin hospice
Sandlin – Find New Roads – It’s All About You Aug 2017
Mid America Pet Food Header
Momentum Polaris Get Outside Now

TAMUT – Honor Graduates

2 hours ago

A&M-Texarkana Announces December 2020 Honor Graduates

TEXARKANA, Texas – Texas A&M University-Texarkana has announced the students’ names who graduated with honors from the university in December 2020. Their cumulative grade point average recognizes honor graduates. 

Summa Cum Laude graduates must have a GPA between 3.9-4.0, while Magna Cum graduates must have maintained a GPA of 3.75-3.89, and Cum Laude graduates must have a GPA between 3.5 and 3.74. A total of 27 students graduated with honors in December 2020.

Summa Cum Laude (3.9-4.0) graduates include Jennifer Stokes and Jacob Lee.

Magna Cum Laude (3.75-3.89) graduates include Christina Cummings, Jeff Davis, Cutter Webb, Holly Smith, and Cali Butler.

Cum Laude (3.5-3.74) graduates include Jennifer De La Cruz, Layne Thompson, Lezlie Carrell, Saroya Jasper, Lindsey Montgomery, Blanca Aragon, Madison Baber, Colton McDonald, Areli Santos, Carlin Davis, Triston Brooks, Charles Cole, Sergio Morales, Rosa Mendez, Lil Loosier, Belia Romo Antillon, Patricia Jarrett, Leah Pickering, Payton Tyler, and Madelyne Pipes.

 

A&M-Texarkana Announces President’s and

 University Honors for Fall 2020 Semester

TEXARKANA, Texas – Texas A&M University-Texarkana has announced the names of the students who earned President’s Honors and University Honors for the fall 2020 academic semester. Undergraduate students may qualify for academic achievement recognition on a semester basis. The university posts these designations on the student’s permanent transcript.

To receive President’s Honors, an undergraduate student must enroll for a minimum of nine hours for the semester and achieve a 4.0 GPA. Undergraduates must also enroll in a minimum of nine hours to receive University Honors and must have a semester GPA of 3.5 or higher.

LAST
NAME		 FIRST
NAME		 CITY STATE COUNTY
Adams Brooke Nash TX Bowie, TX
Aikin Trista Texarkana TX Bowie, TX
Allen Jeff Mount Pleasant TX Titus, TX
Anjum Shanta Texarkana TX Bowie, TX
Anstee Taylor Ola AR Yell, AR
Arevalo Tania Dallas TX Dallas, TX
Ayers Macie Atlanta TX Cass, TX
Baber Madison Winnsboro TX Wood, TX
Baker Tabatha Mt Pleasant TX Titus, TX
Baker Victoria Pittsburg TX Camp, TX
Banda Marlen Mount Pleasant TX Titus, TX
Banker Joni Maud TX Bowie, TX
Banks Zuleika Wake Village TX Bowie, TX
Barnett Jessica Texarkana TX Bowie, TX
Bartlett Taylor Mount Pleasant TX Titus, TX
Bashyal Krishab Texarkana TX Bowie, TX
Beck Austin Fort Worth TX Tarrant, TX
Berdejo Javier Texarkana TX Bowie, TX
Black James Clarksville TX Red River, TX
Bohn Caden Brighton IL .
Boler William Texarkana TX Bowie, TX
Bollinger Michael Jefferson TX Marion, TX
Borja Mario Texarkana TX Bowie, TX
Boyle Melanie Honey Grove TX Fannin, TX
Bradley Andrew Atlanta TX Cass, TX
Brooks Justin Jefferson TX Marion, TX
Buck Logan Hooks TX Bowie, TX
Bunting Ashley Texarkana TX Bowie, TX
Bustamante Juana Wake Village TX Bowie, TX
Butler Justin Texarkana TX Bowie, TX
Candia Cristina Frisco TX Denton, TX
Carlisle Grace Texarkana TX Bowie, TX
Carrell Lezlie Clarksville TX Red River, TX
Carter Jonathan Queen City TX Cass, TX
Chapman Cameryn Texarkana AR Miller, AR
Chong Antonio Eagle Pass TX Maverick, TX
Cody Michelle Pittsburg TX Camp, TX
Colbert Madison Texarkana AR Miller, AR
Connolly Cole Milton WA Pierce, WA
Cook Mandy Mount Pleasant TX Titus, TX
Cook Mark Wake Village TX Bowie, TX
Cox Lisa Texarkana TX Bowie, TX
Crayne Robert Texarkana TX Bowie, TX
Crenshaw Phoebe Atlanta TX Cass, TX
Cummings Christina Texarkana TX Bowie, TX
Curtis Dusty Texarkana TX Bowie, TX
Daniels Bailey Talco TX Franklin, TX
Davis LaTane Henderson TX Rusk, TX
Davlin Erin Texarkana AR Miller, AR
De Groot Meindert Mansfield TX Tarrant, TX
De La Cruz Jennifer Mt Pleasant TX Titus, TX
Dean Darrylynn Richardson TX Dallas, TX
Dellinger Emily Texarkana TX Bowie, TX
Dillard Katelyn Atlanta TX Cass, TX
Dimaggio Michae’Lann Mount Pleasant TX Titus, TX
Dodson Bridgett Simms TX Bowie, TX
Duck Courtney Queen City TX Cass, TX
Duffer Claire New Boston TX Bowie, TX
Dwyer Ashley Fouke AR Miller, AR
Dykes Abby De Queen AR Sevier, AR
Dykes Ashley De Queen AR Sevier, AR
Efochie Prosper Dallas TX Dallas, TX
Escamilla Stephanie Texarkana TX Bowie, TX
Esparza Jaci Austin TX Travis, TX
Fisher Erica Texarkana TX Bowie, TX
Fiumara Skylar Kingwood TX Harris, TX
Friscic Nathan Edmond OK Oklahoma, OK
Gabriel Jordan Texarkana TX Bowie, TX
Garcia Christopher Texas City TX Galveston, TX
Garrett Hill Brandon Hooks TX Bowie, TX
Garza Kevin Texarkana TX Bowie, TX
Gaston Brittany Queen City TX Cass, TX
Gaytan Ivette Dallas TX Dallas, TX
Gilliam Sara Texarkana AR Miller, AR
Gonzalez Rosie Mount Pleasant TX Titus, TX
Green Julia Texarkana AR Miller, AR
Griggs Paiten Texarkana TX Bowie, TX
Gullatt Tavian Texarkana TX Bowie, TX
Gutierrez Angelica Palmer TX Ellis, TX
Hargrave Thomas Texarkana AR Miller, AR
Hartman Sierra Huntsville TX Walker, TX
Henderson Magan Sulphur Springs TX Hopkins, TX
Henson Ashlynn Pittsburg TX Camp, TX
Hicks Maranda Paris TX Lamar, TX
Hopkins Ariell Rockwall TX Rockwall, TX
Howell Michael Mission TX Hidalgo, TX
Hubby Grace Texarkana AR Miller, AR
Ibarra Nancy Mount Pleasant TX Titus, TX
Ingram Timothy Mount Pleasant TX Titus, TX
Jaggers Jacey Maud TX Bowie, TX
Jasper Saroya Texarkana TX Bowie, TX
Johnson Cydni Bivins TX Cass, TX
Jones Samantha Bloomburg TX Cass, TX
Jones Janae DeSoto TX Dallas, TX
Kaus Kelsey Midland TX Midland, TX
Keeling Jeannie New Boston TX Bowie, TX
Kennedy David Longview TX Gregg, TX
Kirk Jared China Spring TX McLennan, TX
Knight Cambresha Texarkana TX Bowie, TX
Kyles Calyn Hooks TX Bowie, TX
Lafferty Taehlor Texarkana TX Bowie, TX
Latif Urub Mount Pleasant TX Titus, TX
Lee Michael Texarkana TX Bowie, TX
Lewis Jaleesia Texarkana AR Miller, AR
Lopez Norma Garland TX Dallas, TX
Loudermill Efe Nash TX Bowie, TX
Lusk Noah Wake Village TX Bowie, TX
Mahone Kaitlyn New Boston TX Bowie, TX
Malloy Matthew Carrollton TX Denton, TX
Manincor Crystal Mount Pleasant TX Titus, TX
Marler Mandy Anna TX Collin, TX
Matos Stephanie Texarkana AR Miller, AR
McCullough Brittany De Queen AR Sevier, AR
McDonald Colton Cumby TX Hopkins, TX
Mcelroy Hannah Ashdown AR Little River, AR
Melde John Texarkana TX Bowie, TX
Mendez Alejandro De Kalb TX Bowie, TX
Mendoza Dynisha Mount Pleasant TX Titus, TX
Mercer Taylor Texarkana AR Miller, AR
Mosley Kaitlyn Mansfield TX Tarrant, TX
Mullins Zacarrie New Boston TX Bowie, TX
Munoz Courtney Cookville TX Titus, TX
Munoz Leslie Mount Pleasant TX Titus, TX
Nevill Jacqueline New Boston TX Bowie, TX
Nguyen Hoan Houston TX Harris, TX
Nichols Michelle New Boston TX Bowie, TX
O’Donnell Lindsey Mineral Springs AR Howard, AR
Ogunbadewa Omowunmi Dallas TX Dallas, TX
Page Katelynn De Kalb TX Bowie, TX
Palmer Laura Atlanta TX Cass, TX
Pang-Abas Xiana Honolulu HI Honolulu, HI
Pennington Christopher Avery TX Red River, TX
Peveto Katy Call TX Newton, TX
Phan Thai Nash TX Bowie, TX
Poelstra Ashlyn Texarkana TX Bowie, TX
Pritchett Regan Texarkana AR Miller, AR
Pugh Quinton Ashdown AR Little River, AR
Radomski Nicholas Texarkana TX Bowie, TX
Richardson Erika Round Rock TX Williamson, TX
Riddle Savannah Fort Worth TX Tarrant, TX
Rivera Fredi Mt Pleasant TX Titus, TX
Roberts Meagan Avery TX Red River, TX
Roberts Taylor Simms TX Bowie, TX
Rodriguez Castula Nash TX Bowie, TX
Rodriguez Brisa Pittsburg TX Camp, TX
Rogers Ashton Texarkana TX Bowie, TX
Roy Lauren Hooks TX Bowie, TX
Russell Bianca Hope AR Hempstead, AR
Saiboonchan Pornphiphat Mount Pleasant TX Titus, TX
Sanchez Heriberto Nashville AR Howard, AR
Santos Areli Mount Pleasant TX Titus, TX
Scott Natalie Midlothian TX Ellis, TX
Seneviratna Savindi College Station TX Brazos, TX
Shelton Christopher Texarkana TX Bowie, TX
Sirmons Faith Spurger TX Tyler, TX
Smith Holly Texarkana TX Bowie, TX
Smith Matthew Texarkana TX Bowie, TX
Smith Savannah Texarkana TX Bowie, TX
Spring Gracelyn Canyon TX Randall, TX
Starr Myron Nashville AR Howard, AR
Stegman Tara Simms TX Bowie, TX
Sterling Alexandria Texarkana AR Miller, AR
Strawder Morgan Fresno TX Fort Bend, TX
Swindler Haley Mount Pleasant TX Titus, TX
Tamang Bhim New Boston TX Bowie, TX
Taylor Deborah Hooks TX Bowie, TX
Taylor Aaron Queen City TX Cass, TX
Taylor Kevin Queen City TX Cass, TX
Teague Kayla Texarkana TX Bowie, TX
Thelen Teri Garland TX Dallas, TX
Tirado Flavio Santo Domingo . .
Tolison April Avery TX Red River, TX
Toliver Curtis De Kalb TX Bowie, TX
Townsend Shaeleigh Winnsboro TX Wood, TX
Trejo Selena Bossier City LA Bossier, LA
Trible Derrick Wake Village TX Bowie, TX
Vanginault Sarah Winnsboro TX Franklin, TX
Vaz Martins Beatriz Catarina Atlanta TX Cass, TX
Wade Kawanah Texarkana TX Bowie, TX
Walton Ashlen Mount Pleasant TX Titus, TX
Ward Kimberly Ashdown AR Little River, AR
Warren Angela Wake Village TX Bowie, TX
Watkins Rhagen Hughes Springs TX Cass, TX
Way Ashlyn Rockwall TX Rockwall, TX
Webb Macie Wake Village TX Bowie, TX
Weindorff Kevin Atlanta TX Cass, TX
Wilson Isis Pittsburg TX Camp, TX
Woods Andrea New Boston TX Bowie, TX
Yarberry Brooke Queen City TX Cass, TX
Zhang Hengyu Texarkana TX Bowie, TX
Zuniga Cendy Mount Pleasant TX Titus, TX

 

LAST
NAME		 FIRST
NAME		 CITY STATE COUNTY
Adebija Gbenga Richardson TX Dallas, TX
Adom Hodalo Dallas TX Dallas, TX
Aguilar Daisy Hope AR Hempstead, AR
Aguilar Carlei Garland TX Dallas, TX
Aguilar Heather Texarkana TX Bowie, TX
Allen Madison Texarkana TX Bowie, TX
Allison Brandon Maud TX Bowie, TX
Alvarez Hailie De Queen AR Sevier, AR
Alvira Natal Carlos College Station TX Brazos, TX
Amacker Holleigh Wake Village TX Bowie, TX
Andrews Katelyn Mount Pleasant TX Titus, TX
Anguiano Caitlyn Grand Prairie TX Dallas, TX
Archer Joshua Celeste TX Hunt, TX
Arogunjo Yasmine Missouri City TX Fort Bend, TX
Atkins Taylor Euless TX Tarrant, TX
Baird Mari Etta Texarkana TX Bowie, TX
Barrett Brandon New Boston TX Bowie, TX
Baugh Ali Hughes Springs TX Cass, TX
Bean Danielle Texarkana TX Bowie, TX
Bean Ryan Texarkana TX Bowie, TX
Bennett Logan Avery TX Red River, TX
Bennett Sydney New Boston TX Bowie, TX
Bennett Emilee Queen City TX Cass, TX
Bertrand Jared Texarkana TX Bowie, TX
Beshea Riley Taylor AR Columbia, AR
Black Brianna Texarkana TX Bowie, TX
Blackwell Blake Texarkana TX Bowie, TX
Bobadilla Karla Longview TX Gregg, TX
Brantley Kaitlin Camden AR Ouachita, AR
Bristow Mace Frisco TX Collin, TX
Brixey Emily Center TX Shelby, TX
Brock Monica Daingerfield TX Morris, TX
Brown Robert Queen City TX Cass, TX
Brown Billy Wake Village TX Bowie, TX
Bruce Graeson New Boston TX Bowie, TX
Buchanan Justin Texarkana TX Bowie, TX
Burden Rylee Texarkana TX Bowie, TX
Burns Asia Texarkana TX Bowie, TX
Burrows George Mount Pleasant TX Titus, TX
Butler Landon Arlington TX Tarrant, TX
Byrd Adrianna Texarkana TX Bowie, TX
Campbell Alyssa Atlanta TX Cass, TX
Campbell Tammy Texarkana TX Bowie, TX
Cannon Samuel Texarkana TX Bowie, TX
Cardenas Mackenzie Pasadena TX Harris, TX
Carrigan Deauna Texarkana AR Miller, AR
Carter Crystina Texarkana AR Miller, AR
Carter Jessie Nash TX Bowie, TX
Castaneda Jamie Pittsburg TX Camp, TX
Castilleja Darya Jefferson TX Marion, TX
Chapa Mallory Nash TX Bowie, TX
Chapman Wendy Jefferson TX Marion, TX
Charuma Tinotenda Garland TX Dallas, TX
Clark Kaye Maud TX Bowie, TX
Coffey Cadynce Longview TX Gregg, TX
Colbey Debra Nacogdoches TX Nacogdoches, TX
Cole Charles Daingerfield TX Morris, TX
Coleman Hadlee Texarkana TX Bowie, TX
Colon Angelique Texarkana TX Bowie, TX
Conway Scotty Redwater TX Bowie, TX
Coreas Catherine Houston TX Harris, TX
Cormier Dorrie Rayne LA Lafayette, LA
Cranford Margaret Texarkana TX Bowie, TX
Daily Hailey Scroggins TX Franklin, TX
Daley Megan Simms TX Bowie, TX
Day Samuel Roland AR Pulaski, AR
De Jesus Nancy Mount Pleasant TX Titus, TX
de la Carrera Rodriguez Felipe Olivares . .
Deciga Stephanie Mount Pleasant TX Titus, TX
Degrate Shedriana Spring TX Harris, TX
Dixon Trane’ Texarkana TX Bowie, TX
Dominguez Neysa Dallas TX Dallas, TX
Doty Levi Redwater TX Bowie, TX
Downing Joshua De Queen AR Sevier, AR
Droke John Bethel Springs TN McNairy, TN
Duhon Tanya Maud TX Bowie, TX
Durbin Montana Texarkana TX Bowie, TX
Durham Isaiah DeSoto TX Dallas, TX
Edwards Albert Texarkana TX Bowie, TX
Ellis Jilian Texarkana TX Bowie, TX
Ferguson Rebecca Queen City TX Cass, TX
Flores Lorena Frisco TX Denton, TX
Forte Patrick New Boston TX Bowie, TX
Fournier Alyson Hooks TX Bowie, TX
Frederick Sydney Gilmer TX Upshur, TX
Fricks Millicent Texarkana AR Miller, AR
Ganado Naomi Hope AR Hempstead, AR
Garcia Alize Los Alamos NM .
Garcia Gisel Mount Pleasant TX Titus, TX
Garcia Vicente Texarkana TX Bowie, TX
Garner Kayla Ashdown AR Little River, AR
Garrett Colton Omaha TX Morris, TX
Gentry Janis Paris TX Lamar, TX
Gerber Nancy Texarkana TX Bowie, TX
Gillas Kenitra Longview TX Gregg, TX
Gilliam Kate Texarkana AR Miller, AR
Gomez Edgar Texarkana AR .
Gonzalez Dessy Nacogdoches TX Nacogdoches, TX
Goodwin Lena Nashville AR Howard, AR
Goodwin Desiree Texarkana TX Bowie, TX
Green Payton Maud TX Bowie, TX
Griffin Naomi New Boston TX Bowie, TX
Gunter Katelyn Texarkana TX Bowie, TX
Hale Taylor Taft CA Kern, CA
Hall Mary Fouke AR Miller, AR
Harmon Aaron Texarkana TX Bowie, TX
Hayes Tori Perryville AR Perry, AR
Hayes Savannah Leesburg TX Camp, TX
Hedges Kimberly Mount Pleasant TX Titus, TX
Hendershot Jenna Ashdown AR Little River, AR
Henderson Alaysia New Boston TX Bowie, TX
Henderson Triplett Quinjha Arlington TX Tarrant, TX
Hernandez Esmeralda De Queen AR Sevier, AR
Hernandez Octavio Carrollton TX Denton, TX
Hernandez Alexander Fort Worth TX Tarrant, TX
Hernandez Ignacio Houston TX Harris, TX
Herrera Sonia De Queen AR Sevier, AR
Hicks Katelyn Texarkana TX Bowie, TX
High Danieya Texarkana TX Bowie, TX
Hill Victoria Texarkana AR Miller, AR
Hill Haley New Boston TX Bowie, TX
Hoang Tiffany Texarkana TX Bowie, TX
Hooker Tami Chandler TX Henderson, TX
Hornbuckle Kelsey Quitman TX Wood, TX
Howard Yvonne Texarkana TX Bowie, TX
Howell Taylor Denton TX Denton, TX
Huckaby Lucas Texarkana TX Bowie, TX
Hunt Ellwood Texarkana TX Bowie, TX
Ibarra Pozo Kheidyvel Spring TX Harris, TX
Isonhood Lauren Marshall TX Harrison, TX
James-Collins Kimberly Atlanta TX Cass, TX
Javier Anna Dallas TX Dallas, TX
Jimenez Alexis Joshua TX Johnson, TX
Johnigan Tatyana Texarkana TX Bowie, TX
Johnson Jan Ashdown AR Little River, AR
Johnson Rikia Texarkana TX Bowie, TX
Johnson Shelby Texarkana TX Bowie, TX
Jones Joshua Paris TX Lamar, TX
Jones Alyssa Texarkana TX Bowie, TX
Juarez Emily Mesquite TX Dallas, TX
Justice Ulanda New Boston TX Bowie, TX
Kelly Kinsey Atlanta TX Cass, TX
Kendricks Fameeshia Texarkana AR Miller, AR
Kerby Laurel Atlanta TX Cass, TX
Kersey Emma De Queen AR Sevier, AR
Killian Isabella Fort Worth TX Tarrant, TX
Kirkpatrick Linsey Hope AR Hempstead, AR
Klaus Ashley Avinger TX Cass, TX
Knudtson Kaytlyn Texarkana AR Miller, AR
Krause Thomas Texarkana TX Bowie, TX
Kupihea Sierrah Ewa Beach HI Honolulu, HI
Lacaze Patrick Ashdown AR Little River, AR
Larry Jennifer Wake Village TX Bowie, TX
Lee Jacob Texarkana TX Bowie, TX
Leon Edlyn Texarkana TX Bowie, TX
Leon Geovanni Texarkana TX Bowie, TX
Leonard John Texarkana TX Bowie, TX
Lewis Christian Texarkana AR Miller, AR
Lewis Charity New Boston TX Bowie, TX
Lewis Christopher Texarkana TX Bowie, TX
Longoria Brianna Quanah TX Hardeman, TX
Love Aiyana De Kalb TX Bowie, TX
Lummus Dorothea Texarkana AR Miller, AR
Macdonald Jessica Texarkana AR Miller, AR
Martinez Paola Texarkana TX Bowie, TX
Mathews Algernon Accokeek MD Prince Georges, MD
McCray Courtney Rosharon TX Brazoria, TX
McIntosh Candice Texarkana TX Bowie, TX
McMillan Jennifer Mount Vernon TX Franklin, TX
McNaughton Aliya Dallas TX Denton, TX
Meadows Kristin New Boston TX Bowie, TX
Mejia Dioseny Pittsburg TX Camp, TX
Mericle Jennifer Atlanta TX Cass, TX
Mihailov Sierra Midlothian TX Ellis, TX
Milligan Erica Avery TX Red River, TX
Mitchell Jamie De Queen AR Sevier, AR
Monday Jamie Atlanta TX Cass, TX
Montalvo Brianna Midlothian TX .
Montemayor Paolo Miguel Plano TX Collin, TX
Montgomery Lindsey De Kalb TX Bowie, TX
Morales Sergio Texarkana TX Bowie, TX
Moya Isaac Texarkana AR Miller, AR
Najera Eric Dallas TX Dallas, TX
Nester Liam Pittsfield MA Berkshire, MA
Norton Olivia Texarkana TX Bowie, TX
Nutt Garrett Bivins TX Cass, TX
Olalde Lisbet Texarkana TX Bowie, TX
Olvera Maria Texarkana TX Bowie, TX
Ouellette Connor Texarkana TX Bowie, TX
Oviedo Alejandro Texarkana TX Bowie, TX
Paderin Francesca Alexi Yvet The Woodlands TX Montgomery, TX
Parker Meagan Texarkana TX Bowie, TX
Passariello Michael Runaway Bay TX Wise, TX
Pena David Texarkana TX Bowie, TX
Perrin David Nashville AR Howard, AR
Peterson Jacob New Boston TX Bowie, TX
Phan Phuc Nashville AR Howard, AR
Pournouri Anil Texarkana TX Bowie, TX
Ray Connor Weatherford TX Parker, TX
Rayo Sanchez Adrian Stockton CA San Joaquin, CA
Reed Spencer Ashdown AR Little River, AR
Reed Mathew Texarkana TX Bowie, TX
Reed Shelby Texarkana TX Bowie, TX
Reeves David Wake Village TX Bowie, TX
Reid Hunter Allen TX Collin, TX
Revilla Marcos Nash TX Bowie, TX
Rezende Da Silva Gabriel Euless TX Tarrant, TX
Rhinehart Zachary Texarkana AR Miller, AR
Robbins Matthew Hooks TX Bowie, TX
Rogers Bailey Texarkana AR Miller, AR
Rogers Harrison Allen TX Collin, TX
Rojas Daniel Mineral Springs AR Howard, AR
Romero Jose Texarkana TX Bowie, TX
Romo Antillon Belia Texarkana TX Bowie, TX
Rosas Carolina Texarkana TX Bowie, TX
Ross Jillian Texarkana TX Bowie, TX
Rumsey Stacy Texarkana TX Bowie, TX
Rutten Jacob White Rock NM Los Alamos, NM
Sadler Jenna Denison TX Grayson, TX
Saegert Denise New Boston TX Bowie, TX
Sager Michael Effingham IL Effingham, IL
Salazar Leonardo Lancaster TX Dallas, TX
Smith Gracie Atlanta TX Cass, TX
Smith Lotiana New Boston TX Bowie, TX
Smith Presley Winnsboro TX Upshur, TX
Stevens Ashton Atlanta TX Cass, TX
Subedi Suman Texarkana TX Bowie, TX
Swimley Patricia West Sacramento CA Yolo, CA
Taylor Candy Mount Pleasant TX Titus, TX
Taylor Lance Texarkana TX Bowie, TX
Teague Chandler Krugerville TX Denton, TX
Thompson Layne Lockesburg AR Sevier, AR
Thompson Amber New Boston TX Bowie, TX
Tillie Braden Atlanta TX Cass, TX
Toppings Jonathan Allen TX Collin, TX
Torres Luis Terrell TX Kaufman, TX
Tran Chau Texarkana TX Bowie, TX
Valdez Alvaro Texarkana TX Bowie, TX
Valverde Brooke Jefferson TX Marion, TX
Varela Phoenix Frisco TX Collin, TX
Vargas Victor Texarkana AR Miller, AR
Vaughn Kenya Fulton AR Hempstead, AR
Vega Villa Gonzalo Texarkana TX Bowie, TX
Ventura Jennifer Crosbyton TX Crosby, TX
Waddell Kelly Texarkana TX Bowie, TX
Walker Shayna Kaufman TX Kaufman, TX
Walker Ashley Texarkana TX Bowie, TX
Wall Timothy Texarkana AR Miller, AR
Waller Abbygail Texarkana TX Bowie, TX
Walton Riley Plano TX Collin, TX
Weaver Meredith Pittsburg TX Camp, TX
Webb Cutter Texarkana TX Bowie, TX
Weiffenbach Samantha Grand Forks AFB ND Grand Forks, ND
West Tera Mount Pleasant TX Titus, TX
White Garrett Austin TX Travis, TX
Whitfill Allison Atlanta TX Cass, TX
Williams Xavier Texarkana AR Miller, AR
Williams Ajiana Dallas TX Dallas, TX
Williams Melissa Texarkana TX Bowie, TX
Williams Mitchell Texarkana TX Bowie, TX
Wills Tiffany Wake Village TX Bowie, TX
Wolfe Kenzie Wylie TX Collin, TX
Young Brandy Texarkana AR Miller, AR
Young Chloe Texarkana TX Bowie, TX
Young Lauryn Texarkana TX Bowie, TX
Zachry Alysha New Boston TX Bowie, TX

 

Privacy Policy | Contact Us | Contest Rules | FCC Public Profile: Contact Sheila Wade at sheila@easttexasradio.com
© Copyright 2021, All Rights Reserved                                     