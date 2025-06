Teen Drowns In McCurtain County

A teenage boy drowned Saturday at Mountain Fork River about 10 miles north of Broken Bow at the Beavers Bend State Park. The 16-year-old from Balch Springs, TX, was swimming at the swim beach area and swam out to deeper water before going under for no apparent reason. The Marine Enforcement Division of the Oklahoma Highway Patrol investigated the drowning.

Un adolescente se ahogó el sábado en el río Mountain Fork, a unas 10 millas al norte de Broken Bow en el Parque Estatal Beavers Bend. El joven de 16 años de Balch Springs, TX, estaba nadando en el área de la playa y nadó hacia aguas más profundas antes de sumergirse sin razón aparente. La División de Cumplimiento Marítimo de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma investigó el ahogamiento.