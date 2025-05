Teens Arrested In Connection With Prosper Graduation Party

Prosper Police have arrested two teens in connection with an overnight graduation party where a medical emergency left several high school students sick and sent eight to the hospital. Officers booked 17-year-old Kyle Muchineuta of Prosper and 18-year-old Cesar Omana of Frisco into the Collin County Jail for first-degree felony manufacture and delivery of a controlled substance. Authorities don’t know what caused the medical emergencies, but some parents believe it was gummies.

Press Release Prosper PD

PROSPER, TX – May 21, 2025 – The Prosper Police Department today announced the arrests of two individuals connected to an incident at an overnight graduation party on Saturday, May 17, where multiple individuals required medical attention, and EMS transported them to the hospital.

As a part of an ongoing investigation, Prosper Detectives developed leads identifying two suspects believed to be responsible for the medical emergencies that took place at the 1600 block of Coit Road in the early morning hours of Sunday.

On May 21, Prosper Police detectives secured arrest warrants for the Manufacture/Delivery of a Controlled Substance PG2 or 2-A (4G<400G) under Texas Health and Safety Code Sec. 481.113, a first-degree felony.

The suspects, identified as Kyle Muchineuta, 17, of Prosper, and Cesar Omana, 18, of Frisco, were taken into custody without incident and transported to the Collin County Jail for booking.

Due to an ongoing investigation, we have no further information.

La policía de Prosper arrestó a dos adolescentes en relación con una fiesta de graduación nocturna donde una emergencia médica dejó enfermos a varios estudiantes de secundaria y envió a ocho al hospital. Los oficiales ficharon a Kyle Muchineuta, de 17 años, de Prosper, y a Cesar Omana, de 18 años, de Frisco, en la cárcel del condado de Collin por delito grave de primer grado, fabricación y entrega de una sustancia controlada. Las autoridades no saben qué causó las emergencias médicas, pero algunos padres creen que fueron gomitas.

Comunicado de Prensa Prosper PD

PROSPER, TX – 21 de mayo de 2025 – El Departamento de Policía de Prosper anunció hoy el arresto de dos personas relacionadas con un incidente en una fiesta de graduación nocturna el sábado 17 de mayo, donde varias personas requirieron atención médica y EMS las transportó al hospital.

Como parte de una investigación en curso, los detectives de Prosper desarrollaron pistas que identifican a dos sospechosos que se cree que son responsables de las emergencias médicas que tuvieron lugar en la cuadra 1600 de Coit Road en las primeras horas de la mañana del domingo.

El 21 de mayo, los detectives de la Policía de Prosper obtuvieron órdenes de arresto por la Fabricación/Entrega de una Sustancia Controlada PG2 o 2-A (4G<400G) bajo el Código de Salud y Seguridad de Texas Sec. 481.113, un delito grave de primer grado.

Los sospechosos, identificados como Kyle Muchineuta, de 17 años, de Prosper, y Cesar Omana, de 18 años, de Frisco, fueron detenidos sin incidentes y transportados a la cárcel del condado de Collin para su registro.

Debido a una investigación en curso, no tenemos más información.