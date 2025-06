Texarkana Officer Accused Of Multiple Crimes

They are accusing an East Texas police officer of multiple crimes against children. Zackary Gilley, 32, is charged with two counts of sexual assault of a child and one count each of indecency with a child by contact and indecency with a child by exposure. He was booked into the Bi-State Jail with a bond of $600,000 on Tuesday morning. Gilley has been with the Texarkana PD since 2018. Texarkana Police arrested Tavaria Trenay Young on a Texarkana warrant for Burglary of a Habitation. At last report, she was in the Titus County jail.

Acusan a un oficial de policía del este de Texas de múltiples delitos contra niños. Zackary Gilley, de 32 años, está acusado de dos cargos de agresión sexual a un niño y un cargo de indecencia con un niño por contacto e indecencia con un niño por exposición. Fue ingresado en la Cárcel Biestatal con una fianza de $600,000 el martes por la mañana. Gilley ha estado con el Departamento de Policía de Texarkana desde 2018. La policía de Texarkana arrestó a Tavaria Trenay Young con una orden de arresto de Texarkana por robo de una vivienda. Según el último informe, estaba en la cárcel del condado de Titus.