Texarkana’s Police Camera Is Reading Your License Plate

Over the last few months, the Texarkana, Texas Police Department (TTPD) has used a new tool to monitor traffic. They placed special cameras across Texarkana that read license plates. Department spokesperson Shawn Vaughn says the cameras gather information on stolen vehicles and wanted owners. Police say they have already seen the benefits of the cameras.

En los últimos meses, el Departamento de Policía de Texarkana, Texas (TTPD) ha utilizado una nueva herramienta para monitorear el tráfico. Colocaron cámaras especiales en Texarkana que leen las matrículas. El portavoz del departamento, Shawn Vaughn, dijo que las cámaras recopilan información sobre vehículos robados y propietarios buscados. La policía dice que ya ha visto los beneficios de las cámaras.