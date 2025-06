Texas Has Over 3,400 New Bills

The last day of the Texas 2025 legislative session is here, and after 140 days at the Capitol in Austin, the state Legislature has passed more than 3,400 bills and resolutions. Gov. Greg Abbott has already signed nearly 400 bills into law. Here are some of the new Bills pending without a veto.

A $1 billion school voucher plan

Displaying the Ten Commandments in public schools

Overhaul of Texas Lottery oversight

Public school funding boost clears the Legislature.

Reducing property taxes through a larger homestead exemption

Restricting Texas land sales to people from some foreign countries

Texas tightens the legal definition of biological sex.

THC ban advances, medical cannabis access expands

The Life of the Mother Act

El último día de la sesión legislativa de Texas 2025 está aquí, y después de 140 días en el Capitolio en Austin, la Legislatura estatal ha aprobado más de 3,400 proyectos de ley y resoluciones. El gobernador Greg Abbott ya ha firmado casi 400 proyectos de ley. Estas son las nuevas leyes pendientes sin veto.