Texas House Approves Senate Bill 7

In a vote of 143 to 3, the Texas House approved Senate Bill 7, the companion bill to a constitutional amendment that aims to allocate $1 billion per year for the next decade to water projects. Lawmakers are racing against the clock to finalize details, with only a week remaining in the regular legislative session. Key deadlines kick in throughout this next week, killing most ideas in the legislative process. Most lawmakers agree that SB 7 is necessary to fund a new water supply, either by building new reservoirs or purchasing water from other states and piping it throughout Texas.

En una votación de 143 a 3, la Cámara de Representantes de Texas aprobó el Proyecto de Ley Senatorial 7, el proyecto de ley complementario a una enmienda constitucional que busca asignar $1,000 millones por año durante la próxima década a proyectos de agua. Los legisladores están compitiendo contra el reloj para ultimar los detalles, con solo una semana restante en la sesión legislativa regular. Los plazos clave entran en vigor a lo largo de la próxima semana, matando la mayoría de las ideas en el proceso legislativo. La mayoría de los legisladores están de acuerdo en que la SB 7 es necesaria para financiar un nuevo suministro de agua, ya sea construyendo nuevos embalses o comprando agua de otros estados y conduciéndola a través de Texas.