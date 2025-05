Texas House Votes To Ban THC Products

A bill that would ban all products containing THC is headed to Gov. Greg Abbott’s desk after the Senate approved the House version of the bill late Sunday. If the measure avoids Abbott’s veto, Texas’s $8 billion hemp industry and its estimated 50,000 jobs would be dissolved in September, when the ban would take effect. Retailers and recreational users would be allowed to sell and consume only the non-intoxicating, non-psychoactive cannabinoids known as CBD and CBG.

Un proyecto de ley que prohibiría todos los productos que contengan THC se dirige al escritorio del gobernador Greg Abbott después de que el Senado aprobara la versión de la Cámara de Representantes del proyecto de ley el domingo por la noche. Si la medida evita el veto de Abbott, la industria del cáñamo de Texas de 8.000 millones de dólares y sus 50.000 puestos de trabajo estimados se disolverían en septiembre, cuando entraría en vigor la prohibición. Los minoristas y los usuarios recreativos podrían vender y consumir solo los cannabinoides no tóxicos y no psicoactivos conocidos como CBD y CBG.