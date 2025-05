Texas Lawmakers Considering Driverless 18-Wheelers

Texas teamsters are sounding the alarm as Aurora Innovation rolls out driverless semis on the I-45 corridor. They’re pushing House and Senate bills to mandate human operators, arguing automation endangers jobs and safety. Union leaders say the tech struggles in bad weather and risks cargo theft. Aurora insists its trucks, backed by AI and remote oversight, are safe. Critics fear thousands of drivers could lose their livelihoods.

Los camioneros de Texas están haciendo sonar la alarma mientras Aurora Innovation lanza semirremolques sin conductor en el corredor de la I-45. Están impulsando proyectos de ley de la Cámara de Representantes y el Senado para obligar a los operadores humanos, argumentando que la automatización pone en peligro los empleos y la seguridad. Los líderes sindicales dicen que la tecnología tiene problemas con el mal tiempo y corre el riesgo de robar la carga. Aurora insiste en que sus camiones, respaldados por IA y supervisión remota, son seguros. Los críticos temen que miles de conductores puedan perder sus medios de vida.