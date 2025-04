Texas Lawmakers Working On Property Tax Cuts

Texas Republicans came together to pass a historic private school voucher bill. Now, they’re moving on to property tax reform, and experts say they can only agree that the current system is broken. UTSA political analyst Jon Taylor says that Republicans have two competing ideas. One involves using a budget surplus to pay down school taxes. Another, pushed by the lieutenant governor, seeks to raise the homestead exemption.

Los republicanos de Texas se unieron para aprobar un histórico proyecto de ley de vales para escuelas privadas. Ahora, están avanzando hacia la reforma del impuesto a la propiedad, y los expertos dicen que solo pueden estar de acuerdo en que el sistema actual está roto. El analista político de UTSA, Jon Taylor, dice que hay dos ideas contrapuestas entre los republicanos. Una de ellas consiste en utilizar un superávit presupuestario para pagar los impuestos escolares. Otra, impulsada por el vicegobernador, busca aumentar la exención de la propiedad familiar.