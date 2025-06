Texas Legislation Is In The Rearview

With the work of the State Legislature now behind us, attention shifts to potential legal challenges to some of the bills passed. The most legally vulnerable bill passed by the Senate was Senate Bill 10, which mandated the posting of the Ten Commandments in all public school classrooms in Texas. Louisiana has blocked similar legislation.

Texas teachers are awaiting the governor’s signature on the new school funding bill, which will provide them with a pay raise. The bill offers teachers in smaller school districts, those with 5,000 students or fewer, $5,000. For those with three years of experience, the amount increases to $ 10,000, and for those with at least five years of experience, it rises to $15,000. Teachers in larger districts, most of which are in larger cities, will receive half that amount, ranging from $2,500 to $5,500 more.

Con el trabajo de la Legislatura Estatal ahora detrás de nosotros, la atención se desplaza a los posibles desafíos legales a algunos de los proyectos de ley aprobados. La medida más vulnerable desde el punto de vista legal aprobada por el Senado fue la SB 10, que ordenaba la colocación de los Diez Mandamientos en todas las aulas de las escuelas públicas de Texas. Luisiana ha bloqueado una legislación similar.

Los maestros de Texas están esperando la firma del gobernador sobre el nuevo proyecto de ley de financiamiento escolar, que les proporcionará un aumento salarial. El proyecto de ley ofrece $5,000 a los maestros de los distritos escolares más pequeños, aquellos con 5,000 estudiantes o menos. Para aquellos con tres años de experiencia, el monto aumenta a $ 10,000, y para aquellos con al menos cinco años de experiencia, se eleva a $ 15,000. Los maestros de los distritos más grandes, la mayoría de los cuales se encuentran en ciudades más grandes, recibirán la mitad de esa cantidad, que oscila entre $2,500 y $5,500 más.