Texas Man On Silver Alert Found Deceased In McCurtain County

A Collin County man who was the subject of a Silver Alert has been found deceased in Southern Oklahoma. Choctaw County Sheriff Terry Park reports that they found Richard Pivonka, 70, of Sachse, dead in rural McCurtain County, and they had spotted his truck from the air over the weekend. A family friend said authorities had pinged Pivonka’s phone in Hugo.

Un hombre del condado de Collin que fue objeto de una Alerta Plateada fue encontrado muerto en el sur de Oklahoma. El alguacil del condado de Choctaw, Terry Park, informó que encontraron a Richard Pivonka, de 70 años, de Sachse, muerto en la zona rural del condado de McCurtain, y que habían visto su camioneta desde el aire durante el fin de semana. Un amigo de la familia dijo que las autoridades habían rastreado el teléfono de Pivonka en Hugo.