Texas Senate Considering ERCOT Projections

The Texas House is considering a Texas Senate Bill to help ERCOT make better projections. The bill applies to businesses operating at 75 megawatts or higher. ERCOT is projecting a significant increase in demand in the coming years, partly due to the state’s growing data center sector. State Senator Phil King of Weatherford, who authored the bill, worries that without proper forecasting, the grid could overbuild, which would be costly. If it is underdeveloped, it could stretch the grid to capacity. Opponents claim the bill is too restrictive and won’t improve ERCOT’s projections.

La Cámara de Representantes de Texas está considerando un proyecto de ley del Senado para ayudar a ERCOT a hacer mejores proyecciones. El proyecto de ley se aplica a las empresas que operan con 75 megavatios o más. ERCOT proyecta un aumento significativo en la demanda en los próximos años, en parte debido al creciente sector de centros de datos del estado. Al senador estatal Phil King de Weatherford, autor del proyecto de ley, le preocupa que sin un pronóstico adecuado, la red podría construirse en exceso, lo que sería costoso. Si está subdesarrollado, podría estirar la red hasta su capacidad. Los opositores afirman que el proyecto de ley es demasiado restrictivo y no mejorará las proyecciones de ERCOT.