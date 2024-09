Texas ‘Trump Train’ Trial

In federal court in Austin, one driver was found liable in the “Trump Train” civil trial. The court returned a verdict Monday afternoon after a two-week trial, which came nearly four years after a convoy of Donald Trump supporters swarmed a Biden-Harris campaign bus on Interstate 35 in Central Texas. The jury awarded the bus driver $10,000. They did not file any criminal charges against the six Trump supporters involved in the incident.

En un tribunal federal de Austin, un conductor fue declarado responsable en el juicio civil del “Tren Trump”. El tribunal emitió un veredicto el lunes por la tarde después de un juicio de dos semanas, que se produjo casi cuatro años después de que un convoy de partidarios de Donald Trump invadiera un autobús de campaña Biden-Harris en la Interestatal 35 en el centro de Texas. El jurado otorgó al conductor del autobús $10,000. No presentaron cargos penales contra los seis partidarios de Trump involucrados en el incidente.