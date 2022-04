Texas Voting

Texas ID Requirements for Voting In Person

ACCEPTABLE PHOTO IDS

You can cast a regular ballot if you present one of the following IDs. Must be unexpired or expired for up to four years. ID can be expired more than four years if you are 70 years or older:

Texas Driver’s License

Texas Personal ID Card

Texas Election ID Certificate

Handgun License

Military ID Card

US Passport

US Citizenship Certificate (does not expire)

If you do not have one of the IDs listed above, you can cast a regular ballot if you present a supporting form of ID:

Voter registration certificate, or

Certified US (including territory) birth certificate, or

Current utility bill, bank statement, paycheck (must show your name and ANY address) or

Government check (must show your name and ANY address) or

Any other government document showing your name and ANY address (examples: an out-of-state license, a government employee ID)

AND

Complete and sign a “ Reasonable Impediment Declaration ” form.

Important note: An election officer is not permitted to question your impediment’s reasonableness to get an ID.

Texas Identificaciones Para Votar En Persona

IDENTIFICACIONES CON FOTOGRAFÍA ACEPTABLES

Puede votar en una boleta regular si presenta una de las siguientes identificaciones. Debe estar vigente o venció hasta 4 años antes. La identificación puede tener un vencimiento de más de 4 años si tiene 70 años o más:

Licencia de conducir de Texas



Certificado de Identificación Electoral de Texas

Tarjeta de Identificación Personal de Texas

Licencia de Portación de Armas

Tarjeta de Identificación Militar



Pasaporte estadounidense

Certificado de ciudadanía estadounidense (no vencida)

Puede votar en una boleta regular si no tiene una de las identificaciones que se enumeraron de manera previa, si presenta una forma adicional de identificación:

Certificado de registro de votantes, o

Acta de nacimiento certificada, o

Factura actual de servicios públicos, estado de cuenta bancario, cheque de pago o documento gubernamental, entre el que se incluye el cheque (debe mostrar su nombre y CUALQUIER dirección) o

Cualquier otro documento gubernamental que muestre su nombre y una dirección (ejemplos: una licencia de otro estado, una identificación de empleado del gobierno) Y

Completar y firmar la “Declaración de impedimento razonable”

Nota importante: Un funcionario electoral no puede cuestionar la razonabilidad de su impedimento para obtener una identificación.