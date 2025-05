The Hopkins County Health Care Foundation’s Designer Handbag Bingo Is Back

Sulphur Springs, Texas—They have set the dates for the Hopkins County Health Care Foundation’s Designer Handbag Bingo. They expect hundreds of bingo players in the Hopkins County Civic Center on Thursday, August 7, eager to win handbags from brands such as Louis Vuitton, STAUD, Tory Burch, Stella McCartney, and Kate Spade.

Sponsorships for this highly coveted event will go on sale May 19 at handbagbingo25.GiveSmart.com. The top two sponsorship tiers are $2,500 and $1,500, each including a table for eight players. The $500 and $250 sponsorships include advertising benefits, not a table or tickets.

The table sales open on June 23, and it costs $615 to seat eight players. This event typically sells out through table reservations before individual tickets become available. They recommend reserving a table shortly after reservations open to secure a spot. Any individual tickets available will be sold starting July 12 for $75 each.

For more information, visit handbagbingo25.GiveSmart.com and follow the Hopkins County Health Care Foundation on Facebook and Instagram (@hchealthcarefoundation).

The Foundation is an IRS 501(c)(3) nonprofit organization that has served Hopkins County for 28 years. It has invested millions of dollars to improve healthcare in Hopkins County since 1997.

Sulphur Springs, Texas—Han fijado las fechas para el Bingo de Bolsos de Diseñador de la Fundación de Cuidado de la Salud del Condado de Hopkins. Esperan a cientos de jugadores de bingo en el Centro Cívico del Condado de Hopkins el jueves 7 de agosto, ansiosos por ganar bolsos de marcas como Louis Vuitton, STAUD, Tory Burch, Stella McCartney y Kate Spade.

Los patrocinios para este codiciado evento saldrán a la venta el 19 de mayo a las handbagbingo25.GiveSmart.com. Los dos niveles principales de patrocinio son $ 2,500 y $ 1,500, cada uno incluye una mesa para ocho jugadores. Los patrocinios de $500 y $250 incluyen beneficios publicitarios, no una mesa ni boletos.

La venta de la mesa se abre el 23 de junio y cuesta $615 para sentar a ocho jugadores. Este evento generalmente se agota a través de reservas de mesa antes de que las entradas individuales estén disponibles. Recomiendan reservar una mesa poco después de que se abran las reservas para asegurar un lugar. Los boletos individuales disponibles se venderán a partir del 12 de julio por $75 cada uno.

Para obtener más información, visite handbagbingo25.GiveSmart.com y siga a la Fundación de Atención Médica del Condado de Hopkins en Facebook e Instagram (@hchealthcarefoundation).

La Fundación es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) del IRS que ha servido al condado de Hopkins durante 28 años. Ha invertido millones de dólares para mejorar la atención médica en el condado de Hopkins desde 1997.