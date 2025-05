The National Weather Service Is In Tatters

According to interviews with current and former meteorologists, the National Weather Service is in worse shape than previously known due to layoffs, early retirements, and preexisting vacancies. The nation’s forecasting agency is in tatters as what could be a destructive hurricane season nears. Several current and former agency meteorologists told CNN they are concerned they will not issue forecasts and life-saving warnings in time.

Según entrevistas con meteorólogos actuales y anteriores, el Servicio Meteorológico Nacional está en peor estado de lo que se sabía anteriormente debido a los despidos, las jubilaciones anticipadas y las vacantes preexistentes. La agencia de pronósticos de la nación está hecha jirones a medida que se acerca lo que podría ser una temporada de huracanes destructiva. Varios meteorólogos actuales y anteriores de la agencia le dijeron a CNN que les preocupa que no emitirán pronósticos y advertencias para salvar vidas a tiempo.