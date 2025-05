Thunderstorms Possible

Isolated to scattered strong to severe storms will be possible over a small part of the ArkLaTex Friday evening. The storms will likely be more numerous on Saturday afternoon and evening. Models are now suggesting that a few storms may develop over the northern third of the area on Friday evening. These storms risk large hail, up to ping pong size and damaging winds. More storms will develop on Saturday afternoon and evening. The Storm Prediction Center indicates a mild to severe weather risk with a very low tornado risk.

Tormentas aisladas a dispersas, fuertes a severas, serán posibles sobre una pequeña parte del ArkLaTex el viernes por la noche. Es probable que las tormentas sean más numerosas el sábado por la tarde y por la noche. Los modelos ahora sugieren que algunas tormentas pueden desarrollarse sobre el tercio norte del área el viernes por la noche. Estas tormentas corren el riesgo de granizo grande, hasta del tamaño de una mesa de ping pong y vientos dañinos. Se desarrollarán más tormentas el sábado por la tarde y por la noche. El Centro de Predicción de Tormentas indica un riesgo de clima severo marginal a leve, con un riesgo muy bajo de tornados.