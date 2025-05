Thursday’s Sports

NBA

Wednesday

East Semifinals G2

Knicks (51-31, 2-0) 91 – Celtics (61-21, 0-2) 90

West Semifinals G2

Thunder (68-14, 1-1) 149 – Nuggets (50-32, 1-1) 106

Thursday

West Semifinals G2

Warriors (48-34, 1-0) at Minneapolis Timberwolves (49-33, 0-1) at 7:30 pm on TNT

NHL

Wednesday

East 2nd Round G2

Maple Leafs (52-26-4, 2-0) 4 – Panthers (47-31-4, 0-2) 3

West 2nd Round G2

Stars (50-26-6, 1-0) 3 – Jets (56-22-4, 0-1) 2

Friday

West 2nd Round, G2

Stars (50-26-6, 1-0) at Winnipeg Jets (56-22-4, 0-1) at 8:30 pm on TNT

MLB

Wednesday

Astros (18-18) 9 – Brewers (19-19) 1

Red Sox (19-19) 6 – Rangers (18-19) 4

Thursday

Rangers (18-19) at Boston Red Sox (19-19) at 12:38 pm

Astros – Idle

COLLEGE

SOFTBALL

Thursday

No. 9 LSU at No. 2 Oklahoma at 10:00 am on SEC

Baylor (27-26) at No. 11 Texas Tech (42-12) at 1:30 pm on ESPN+

No. 1 Texas A&M (43-9) hosts No. 12 South Carolina (40-14) at 7:00 pm on the SEC Network

TRACK

East Texas A&M University track and field sprinter Ibrahim Fuseini (Abraham/FEW-see-knee) has been named the Southland Conference Men’s Track Athlete of the Week on Wednesday. The Lions ended their regular season in Lubbock last week and close out the 2024-25 season at the Southland Conference Championships next Thursday-Saturday in Houston.

HIGH SCHOOL

SOFTBALL

Thursday

6A DII

Royse City vs. Tomball

Forney vs. Langham Creek

5A DII

Hallsville vs. Crandall

4A DI

Sanger vs. Community

Sulphur Springs vs. Godley at Forney G1 Thu 6:30 pm

4A DII

Van Alstyne vs. Canton

Aubrey vs. Carthage

3A DI

Hughes Springs vs. Gunter

Whitesboro vs. Mineola

3A DII

Hooks vs. S&S Consolidated

DeKalb vs. Boyd

2A DI

Hawkins vs. Corrigan-Camden

Alba-Golden vs. Shelbyville

1A R1-R2

Dodd Coty vs. Ector

BASEBALL

Thursday

6A DI

Tyler Legacy vs Copperas Cove

Royse City vs. Cedar Hill

5A DII

Whitehouse vs. Wakeland

4A DI

Sulphur Springs vs. Lindale at Edgewood G1 Thu 7:00 pm

Pleasant Grove vs. Henderson

4A DII

Aubrey vs. Kennedale

Sunnyvale vs. Carthage

Van Alstyne vs. Godley

Farmersville vs. Spring Hill

3A DI

Ponder vs. Gunter

Hughes Springs vs. Malakoff

Liberty-Eylau vs. Tatum

3A DII

Prairiland vs. Paradise

New Diana vs. Edgewood

Chisum vs. Boyd

Hooks vs. Grand Saline

2A DI

Alba-Golden vs. Harleton

Hawkins vs. Frankston

2A DII

McLeod vs. Beckville

NBA

Miércoles

Semifinales del Este G2

Knicks (51-31, 2-0) 91 – Celtics (61-21, 0-2) 90

Semifinales del Oeste G2

Thunder (68-14, 1-1) 149 – Nuggets (50-32, 1-1) 106

Jueves

Semifinales del Oeste G2

Warriors (48-34, 1-0) en Minneapolis Timberwolves (49-33, 0-1) a las 7:30 pm en TNT

NHL

Miércoles

Este 2ª Ronda G2

Hojas de Arce (52-26-4, 2-0) 4 – Panteras (47-31-4, 0-2) 3

Oeste 2ª Ronda G2

Estrellas (50-26-6, 1-0) 3 – Jets (56-22-4, 0-1) 2

Viernes

Oeste 2ª Ronda, G2

Stars (50-26-6, 1-0) en Winnipeg Jets (56-22-4, 0-1) a las 8:30 pm en TNT

Grandes Ligas

Miércoles

Astros (18-18) 9 – Cerveceros (19-19) 1

Medias Rojas (19-19) 6 – Rangers (18-19) 4

Jueves

Rangers (18-19) en Boston Red Sox (19-19) a las 12:38 pm

Astros – Inactivo

UNIVERSIDAD

SÓFBOL

Jueves

No. 9 LSU en No. 2 Oklahoma a las 10:00 am en SEC

Baylor (27-26) en el No. 11 Texas Tech (42-12) a la 1:30 pm en ESPN+

El No. 1 Texas A&M (43-9) recibe al No. 12 South Carolina (40-14) a las 7:00 pm en SEC Network

PISTA

El velocista de atletismo de la Universidad East Texas A&M, Ibrahim Fuseini, ha sido nombrado el Atleta de Pista Masculino de la Semana de la Conferencia Southland el miércoles. Los Lions terminaron su temporada regular en Lubbock la semana pasada y cierran la temporada 2024-25 en el Campeonato de la Conferencia Southland el próximo jueves y sábado en Houston.

ESCUELA SECUNDARIA

SÓFBOL

Jueves

6A DII

Royse City vs. Tomball

Forney vs. Langham Creek

5A DII

Hallsville vs. Crandall

4A DI

Sanger vs. Comunidad

Sulphur Springs vs. Godley en Forney G1 Jue 6:30 pm

4A DII

Van Alstyne vs. Cantón

Aubrey vs. Cartago

3A DI

Hughes Springs vs. Gunter

Whitesboro vs. Mineola

3A DII

Hooks vs. S&S Consolidated

DeKalb vs. Boyd

2A DI

Hawkins vs. Corrigan-Camden

Alba-Golden vs. Shelbyville

1A R1-R2

Dodd Coty vs. Ector

BÉISBOL

Jueves

6A DI

Tyler Legacy vs Copperas Cove

Royse City vs. Cedar Hill

5A DII

Whitehouse vs. Wakeland

4A DI

Sulphur Springs vs. Lindale en Edgewood G1 Jue 7:00 pm

Pleasant Grove vs. Henderson

4A DII

Aubrey vs. Kennedale

Sunnyvale vs. Cartago

Van Alstyne vs. Godley

Farmersville vs. Spring Hill

3A DI

Ponder vs. Gunter

Hughes Springs vs. Malakoff

Liberty-Eylau vs. Tatum

3A DII

Prairiland vs. Paraíso

Nueva Diana vs. Edgewood

Chisum vs. Boyd

Ganchos vs. Gran solución salina

2A DI

Alba-Golden vs. Harleton

Hawkins vs. Frankston

2A DII

McLeod vs. Beckville