Thursday’s Sports

NBA

Wednesday

East Finals, G132

Pacers (50-32, 1-0) 138 – Knicks (51-31, 0-1) 135

Thursday

West Finals, G2

Timberwolves (49-33, 0-1) vs. Oklahoma City Thunder (68-14, 1-0) at 7:30 pm on ESPN

WNBA

Wednesday

Minnesota Lynx (3-0) 85 – Dallas Wings (0-3) 81

Saturday

Wings (0-3) at College Park, GA Dream (1-1) at 2::00 pm CBSSN

NHL

Wednesday

West Final, G1

Stars (50-26-6, 1-0) 6 – Oilers (48-29, 0-1) 3

Friday

Oilers (48-29-5, 0-1) at Dallas Stars (50-26-6, 1-0) at 7:00 pm on ESPN

MLB

Wednesday

Rays (23-26) 8 – Astros (25-24) 4

Yankees (29-19) 4 – Rangers (25-25) 3

Rangers’ catcher Jonah Heim (HIGH-im) could return to action as soon as Thursday, one day after leaving Texas’s game against the New York Yankees in the second inning due to a right-hand injury.

Thursday

Rangers (25-25) at New York Yankees (29-19) at 11:35 am

Mariners (28-20) at Houston Astros (25-24) at 7:10 pm

COLLEGE

SOFTBALL

Thursday

NCAA SOFTBALL CHAMPIONSHIP

Tallahassee Super Regional G1

No. 12 Texas Tech (48-12) vs. Florida St. (48-10) at 6:00 pm, ESPN2

No. 6 Texas (49-10) vs. No. 11 Clemson (47-12) AT 8:00 pm, EPPN2

BASEBALL

SEC Tournament – 2nd Round

Oklahoma (35-19) 3 – No. 10 Georgia (42-15) 2 Final

No. 12 Southern Miss 9 – Texas St. 1

No. 18 Dallas Baptist 5 – Liberty 3

Texas A&M (29-25) 9 – Mississippi St (34-21) 0

Florida Atlantic 8 – Rice 6

Cincinnati (32-23) 6 – Texas Tech (19-33) 5

Oklahoma St (28-22) 4 – Baylor (33-22) 3

Houston (30-24) 9 – Kansas St (31-24) 2

HIGH SCHOOL

4A DI

Sulphur Springs (30-8) vs. Andrews at (34-7), at Graham, 6:30 pm

Andrews vs. Sulphur Springs Live on NFHS Network!

SOFTBALL

STATE SEMI-FINAL

Saturday May 24

6A II

Forney vs. Guyer

5A I

Aledo vs. Melissa

5A II

Hallsville vs. Grapevine

4A I

Sulphur Springs vs. Andrews

4A II

Aubrey vs. Snyder

3A I

Whitesboro vs. Iowa Park

3A II

A&S Consolidated vs. Coahoma

2A I

Corrigan-Camden vs. Ganado

1A R1&2

Hemleigh Winner

1A R3&4

Leakey

BASEBALL

REGIONAL FINALS

Saturday May 24

6A DI

Rockwall vs. Klein Cain

6A DII

Tyler Legacy vs. Tomball

4A DI

Lindale/Life Waxahachie vs. Pleasant Grove

4A DII

Carthage vs. Van Alystyne/Spring Hill

3A DI

Liberty-Eylau vs. Gunter

3A DII

New Diana vs. Boyd

2A DI

Tom Bean vs. Alvord

2A DII

Overton vs. Beckville

NBA

Miércoles

Finales del Este, G132

Pacers (50-32, 1-0) 138 – Knicks (51-31, 0-1) 135

Jueves

Finales del Oeste, G2

Timberwolves (49-33, 0-1) vs. Oklahoma City Thunder (68-14, 1-0) a las 19:30 horas por ESPN

WNBA

Miércoles

Minnesota Lynx (3-0) 85 – Dallas Wings (0-3) 81

Sábado

Wings (0-3) en College Park, GA Dream (1-1) a las 2:00 pm CBSSN

NHL

Miércoles

Final del Oeste, G1

Estrellas (50-26-6, 1-0) 6 – Aceitadores (48-29, 0-1) 3

Viernes

Oilers (48-29-5, 0-1) en Dallas Stars (50-26-6, 1-0) a las 7:00 pm por ESPN

Grandes Ligas

Miércoles

Rays (23-26) 8 – Astros (25-24) 4

Yankees (29-19) 4 – Rangers (25-25) 3

El receptor de los Rangers, Jonah Heim, podría regresar a la acción tan pronto como el jueves, un día después de abandonar el juego de Texas contra los Yankees de Nueva York en la segunda entrada debido a una lesión en la mano derecha.

Jueves

Rangers (25-25) en New York Yankees (29-19) a las 11:35 am

Marineros (28-20) en Houston Astros (25-24) a las 7:10 pm

UNIVERSIDAD

SÓFBOL

Jueves

CAMPEONATO DE SOFTBOL DE LA NCAA

Súper Regional de Tallahassee G1

No. 12 Texas Tech (48-12) vs. Florida St. (48-10) a las 6:00 pm, ESPN2

Nº 6 Texas (49-10) vs. Nº 11 Clemson (47-12) A LAS 20:00 horas, EPPN2

BÉISBOL

Torneo SEC – 2ª Ronda

Oklahoma (35-19) 3 – No. 10 Georgia (42-15) 2 Final

No. 12 Señorita del Sur 9 – Texas St. 1

No. 18 Dallas Baptist 5 – Libertad 3

Texas A&M (29-25) 9 – Mississippi St (34-21) 0

Florida Atlantic 8 – Arroz 6

Cincinnati (32-23) 6 – Texas Tech (19-33) 5

Oklahoma St (28-22) 4 – Baylor (33-22) 3

Houston (30-24) 9 – Kansas St (31-24) 2

ESCUELA SECUNDARIA

4A DI

Sulphur Springs (30-8) vs. Andrews en (34-7), en Graham, 6:30 pm

¡Andrews vs. Sulphur Springs en vivo por NFHS Network!

SÓFBOL

SEMIFINAL ESTATAL

Sábado 24 de mayo

6A II

Forney vs. Guyer

5A I

Aledo vs. Melissa

5A II

Hallsville vs. Grapevine

4A I

Sulphur Springs vs. Andrews

4A II

Aubrey vs. Snyder

3A I

Whitesboro vs. Iowa Park

3A II

A&S Consolidated vs. Coahoma

2A I

Corrigan-Camden vs. Ganado

1A R1 y 2

Ganador de Hemleigh

1A R3 y 4

Leakey

BÉISBOL

FINALES REGIONALES

Sábado 24 de mayo

6A DI

Rockwall vs. Klein Cain

6A DII

Tyler Legacy vs. Tomball

4A DI

Lindale/Life Waxahachie vs. Pleasant Grove

4A DII

Cartago vs. Van Alystyne/Spring Hill

3A DI

Liberty-Eylau vs. Gunter

3A DII

Nueva Diana vs. Boyd

2A DI

Tom Bean vs. Alvord

2A DII

Overton vs. Beckville