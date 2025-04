Titus County Arrests

Titus County arrested 41-year-old Michael D. Runels of Clarksville on a Red River County warrant for Aggravated Assault with a Deadly Weapon. At last report, he was in the Titus County jail.

Deputies arrested 49-year-old Christopher J. Seastrunk of Cookville for Interfering with Public Duties and Resisting Arrest. At the time of this report, he was in the Titus County Jail.

Titus County Deputies arrested Savannah Dawn Davis, 39, of Pittsburg, on a Parole Warrant for Manufacturing/Delivering a Controlled Substance. She’s in the Titus County Jail without a bond.

El condado de Titus arrestó a Michael D. Runels, de 41 años, de Clarksville, con una orden de arresto del condado de Red River por asalto agravado con un arma mortal. Según el último informe, estaba detenido en la cárcel del condado de Titus.

Los agentes arrestaron a Christopher J. Seastrunk, de 49 años, de Cookville, por interferir con los deberes públicos y resistirse al arresto. En el momento de este informe, se encontraba en la cárcel del condado de Titus.

Los agentes del condado de Titus arrestaron a Savannah Dawn Davis, de 39 años, de Pittsburg, con una orden de libertad condicional por fabricar/entregar una sustancia controlada. Está en la cárcel del condado de Titus sin derecho a fianza.