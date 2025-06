Titus County Booking

Titus County arrested Lakendric Antron Fletcher on multiple warrants. They booked him into the county jail for Failure to Appear on charges of Aggravated Robbery and two counts of Unauthorized Use of a Vehicle. They also charged him with Bond Surrender on one count of Criminal Mischief of More than $2,500 but less than $30,000.

El condado de Titus arrestó a Lakendric Antron Fletcher con múltiples órdenes de arresto. Lo ingresaron en la cárcel del condado por falta de comparecencia por cargos de robo agravado y dos cargos de uso no autorizado de un vehículo. También lo acusaron de entrega de fianza por un cargo de travesura criminal de más de $2,500 pero menos de $30,000.