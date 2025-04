Titus County Green Dot Scam

The Titus County Clerk is being sent prepaid Green Dot cards through the mail from individuals who scam artists misled them into believing they have active arrest warrants. It is a fraudulent scheme. If you have an outstanding warrant, please verify this directly with the Titus County Clerk’s Office at 903-577-6796. We can verify this information and explain payment procedures to you. We do not contact individuals regarding warrants by phone. Do not purchase prepaid cards to pay for warrants. Thank you, your Titus County Clerk, Leslie Brosnan.

El Secretario del Condado de Titus está recibiendo tarjetas prepagadas Green Dot por correo de individuos que estafaron a los estafadores haciéndoles creer que tienen órdenes de arresto activas. Es un esquema fraudulento. Si tiene una orden de arresto pendiente, verifíquela directamente con la Oficina del Secretario del Condado de Titus al 903-577-6796. Podemos verificar esta información y explicarle los procedimientos de pago. No nos comunicamos con las personas con respecto a las órdenes de arresto por teléfono. No compre tarjetas prepagadas para pagar garantías. Gracias, su Secretaria del Condado de Titus, Leslie Brosnan.