Free Drive-Thru Testing, with or without symptoms, Wednesday-Friday (June 3-4-5), 9:00 am until 5:00 pm, Mt. Pleasant Civic Center. To register: TXCOVIDTEST.ORG, 512-883-2400. Appointments will be accepted, beginning June 2 at 9:00 am.

Pruebas Gratis de Auto Servicio, con o sin síntomas, 3, 4, y 5 de Junio, de 9:00 am – 5:00 pm, en el Centro Cívico de Mt. Pleasant. Para registrarse: TXCOVIDTEST.ORG, 512-883-2400. Se aceptarán citas a partir del 2 de Junio a las 9:00 am.