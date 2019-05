Tornado Watch 181 is valid until 5:00 Saturday afternoon for the following counties in North Central Texas.

COLLIN COOKE DALLAS

DELTA DENTON EASTLAND

ELLIS ERATH FANNIN

GRAYSON HOOD HOPKINS

HUNT JOHNSON KAUFMAN

LAMAR MONTAGUE NAVARRO

PALO PINTO PARKER RAINS

ROCKWALL SOMERVELL TARRANT

VAN ZANDT WISE