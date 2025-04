Tuesday’s Sports

NBA

Monday

East 1st Round Game 2

Pistons (44-38 1-1) 100 – Knicks (51-31 1-1) 94

West 1st Round Game 2

Clippers (50-32 1-1) 105 – Nuggets (50-32 1-1) 102

Tuesday

East 1st Round Game 2

Bucks (48-34, 0-1)

at Indianapolis Pacers (50-32, 1-0) at 6:00 pm on NBA TV

West 1st Round Game 2

Grizzlies (48-34, 0-1) at Oklahoma City Thunder (68-14, 1-0) at 6:30 pm on TNT

West 1st Round Game 2

Timberwolves (49-33, 1-0) at Los Angeles Lakers (50-32, 0-1) at 9:00 pm on TNT

NHL

Monday

West 1st Round Game 2

Stars (50-26-6, 1-1) 4 – Avalanche (49-29-4, 1-1) 3

MLB

Monday

Astros (11-11) 7 – Blue Jays (12-11) 0

Tuesday

Blue Jays (12-11) at Houston Astros (11-11) at 7:10 pm

Rangers (13-9) at Sacramento Athletics (10-12) at 7:05 pm

COLLEGE

BASEBALL

Monday

Texas Tech (13-23) 9 – Abilene Christian 2

GOLF

MEN

Three East Texas A&M University men’s golfers are in the top 10 as the Lions are in second place following the first round of the Southland Conference Championships on Monday at the Comanche Trace Golf Course. The Lions scored 290 in the first round, five shots behind Augusta and five ahead of UIW. All four Lions who counted towards the team score are in the top 15.

HIGH SCHOOL

SOFTBALL

Monday

DeKalb 4 – Hooks 2

Detroit 10 – Maud 1

Gilmer 18 – Spring Hill 7

Harmony 10 – Harleton 6

Linden-Kildare 7 – Bowie 3

Van 4 – Mineola 1

Tuesday

Cooper (6-12) vs. Campbell (0-15) at 4:30 pm

BASEBALL

Tuesday

Alba-Golden (13-7) at Como-Pickton (9-13) at 7:00 pm

Big Sandy (6-9) at Cumby (7-13) at 4:00 pm

Bland (4-14) at North Hopkins (19-4) at 4:30 pm

Bonham (2-17) at Blue Ridge (7-10) at 7:00 pm

Commerce (2-24) at Prairiland (5-10-1) at 7:00 pm

Cooper (12-5) at Saltillo (4-10) at 4:30 pm

Detroit (3-9) at McLeod (3-10) at 4:30 pm

Dodd City (4-13) at Collinsville (18-3) at 6:30 pm

Gilmer (13-10) at Spring Hill (22-7) at 7:00 pm

Gladewater (15-9) at West Rusk( 11-12-1) at 7:00 pm

Hooks (16-11) at Queen City (7-14-1) at 7:00 pm

James Bowie (15-4) at Paul Pewitt (11-4) at 6:00 pm

Liberty-Eylau (24-3) at DeKalb (14-10) at 6:00 pm

Marshall (7-15) at Jacksonville (3-15) at 7:00 pm

Mt Pleasant at Lufkin at 5:30 pm

New Diana (18-6-1) at Mt Vernon (20-6) at 7:00 pm

Rains (13-11) at Winnsboro (8-9-1) at 7:00 pm

Sam Rayburn (13-6-1) at Honey Grove (15-4) at 6:30 pm

Sulphur Bluff (8-7-2) at Campbell (4-16-2) at 6:30 pm

Sulphur Springs (15-9) at Pleasant Grove (21-2) at 7:00 pm

Texas High (6-4) at Whitehouse (22-6) at 7:00 pm

Union Hill (11-5-1) at Miller Grove (4-12) at 4:30 pm

Union Grove (3-16-2) at Waskom (7-13) at 7:00 pm

Wolfe City (12-7) at Celeste (11-3-1) at 6:30 pm

Yantis (2-11) at Hawkins (20-7-1) at 6:00 pm

NBA

Lunes

Este 1ª Ronda Juego 2

Pistones (44-38, 1-1) 100 – Knicks (51-31, 1-1) 94

Oeste 1ª Ronda Juego 2

Clippers (50-32, 1-1) 105 – Nuggets (50-32, 1-1) 102

Martes

Este 1ª Ronda Juego 2

Bucks (48-34, 0-1)

en Indianapolis Pacers (50-32, 1-0) a las 6:00 pm por NBA TV

Oeste 1ª Ronda Juego 2

Grizzlies (48-34, 0-1) en Oklahoma City Thunder (68-14, 1-0) at 6:30 pm on TNT

Oeste 1ª Ronda Juego 2

Timberwolves (49-33, 1-0) en Los Angeles Lakers (50-32, 0-1) a las 21:00 horas por TNT

NHL

Lunes

Oeste 1ª Ronda Juego 2

Estrellas (50-26-6, 1-1) 4 – Avalancha (49-29-4, 1-1) 3

Grandes Ligas

Lunes

Astros (11-11) 7 – Azulejos (12-11) 0

Martes

Azulejos (12-11) en Houston Astros (11-11) a las 7:10 pm

Rangers (13-9) en Sacramento Athletics (10-12) at 7:05 pm

UNIVERSIDAD

BÉISBOL

Lunes

Texas Tech (13-23) 9 – Abilene Christian 2

GOLF

HOMBRES

Tres golfistas masculinos de la Universidad East Texas A&M están entre los 10 primeros, mientras que los Lions están en segundo lugar después de la primera ronda del Campeonato de la Conferencia Southland el lunes en el campo de golf Comanche Trace. Los Lions anotaron 290 en la primera ronda, cinco golpes detrás de Augusta y cinco por delante de UIW. Los cuatro Leones que contaron para la puntuación del equipo están entre los 15 primeros.

ESCUELA SECUNDARIA

SÓFBOL

Lunes

DeKalb 4 – Ganchos 2

Detroit 10 – Maud 1

Gilmer 18 – Colina de la Primavera 7

Armonía 10 – Harleton 6

Linden-Kildare 7 – Bowie 3

Furgoneta 4 – Mineola 1

Martes

Cooper (6-12) vs. Campbell (0-15) a las 4:30 pm

BÉISBOL

Martes

Alba-Golden (13-7) en Como-Pickton (9-13) a las 19:00 horas

Big Sandy (6-9) en Cumby (7-13) a las 4:00 pm

Bland (4-14) en North Hopkins (19-4) a las 4:30 pm

Bonham (2-17) en Blue Ridge (7-10) a las 7:00 pm

Comercio (2-24) en Prairiland (5-10-1) a las 7:00 pm

Cooper (12-5) en Saltillo (4-10) a las 4:30 pm

Detroit (3-9) en McLeod (3-10) a las 4:30 pm

Dodd City (4-13) en Collinsville (18-3) a las 6:30 pm

Gilmer (13-10) en Spring Hill (22-7) a las 7:00 pm

Gladewater (15-9) en West Rusk (11-12-1) a las 7:00 pm

Hooks (16-11) en Queen City (7-14-1) a las 7:00 pm

James Bowie (15-4) en Paul Pewitt (11-4) a las 6:00 pm

Liberty-Eylau (24-3) en DeKalb (14-10) a las 6:00 pm

Marshall (7-15) en Jacksonville (3-15) a las 7:00 pm

Mt Pleasant en Lufkin a las 5:30 pm

Nueva Diana (18-6-1) en Mt Vernon (20-6) a las 7:00 pm

Lluvias (13-11) en Winnsboro (8-9-1) a las 7:00 pm

Sam Rayburn (13-6-1) en Honey Grove (15-4) a las 6:30 pm

Sulphur Bluff (8-7-2) en Campbell (4-16-2) a las 6:30 pm

Sulphur Springs (15-9) en Pleasant Grove (21-2) a las 7:00 pm

Texas High (6-4) en Whitehouse (22-6) a las 7:00 pm

Union Hill (11-5-1) en Miller Grove (4-12) a las 4:30 pm

Union Grove (3-16-2) en Waskom (7-13) a las 7:00 pm

Wolfe City (12-7) en Celeste (11-3-1) a las 6:30 pm

Yantis (2-11) en Hawkins (20-7-1) a las 6:00 pm