Tuesday’s Sports

NBA

On Monday, the Dallas Mavericks moved past the Luka Doncic trade by winning the NBA draft lottery and the right to select Duke’s Cooper Flagg in June with the No. 1 pick. According to ESPN Research, the Mavericks had just a 1.8% chance of winning the lottery and jumped 10 spots to grab the top pick, the most significant move by any team in lottery history.

Monday

East Semifinals, G4

Knicks (51-31, 3-1) 121 – Celtics (61-21, 1-3) 113

West Semifinals, G4

Timberwolves (49-33, 3-1) 117 – Warriors (48-34, 1-3) 110

Tuesday

East Semifinals, G5

Pacers (50-32, 3-1) at Cavaliers (64-18, 1-3) at 6:00 pm on TNT

West Semifinals, G5

Nuggets (50-32, 2-2) at Thunder (68-14, 2-2) at 8:30 pm on TNT

NHL

Tuesday

West 2nd Round, G4

Jets (56-22-4, 1-2) at Stars (50-26-6, 2-1) at 7:00 pm on ESPN

On Monday, the Hurricanes led the East series 3-1 with a 5-2 victory over the Capitals. The Golden Knights trail the Oilers after losing 3-0, giving the Oilers a 3-1 game advantage.

MLB

Monday

Texas closer Luke Jackson took a 111-mph comeback liner off his pitching hand on the only pitch he threw after entering the game in the ninth inning of the Rangers’ 2-1 win over the Colorado Rockies on Monday night.

Rangers (21-21) 2 – Rockies (7-34) 1

Royals (25-18) 7 – Astros (20-20) 5

Tuesday

Rockies (7-34) at Arlington Rangers (21-21) at 7:05 pm

Royals (25-18) at Houston Astros (20-20) at 7:10 pm

COLLEGE

TRACK

East Texas A&M University track and field sprinter Ibrahim Fuseini ran a blazing anchor leg to help his home country of Ghana qualify for the 4×100-meter relay at the World Athletics Championships later this year.

HIGH SCHOOL

SOFTBALL

REGIONAL FINALS

6A DII

Forney vs. Tomball

5A DI

Melissa vs. Lake Belton

5A DII

Lovejoy vs. Hallsville

4A DI

Sulphur Springs vs. Sanger at Forney on Wednesday at 7:00 pm

4A DII

Canton (24-8-2) vs. Aubrey (29-3) on Tuesday at 6:30 pm

3A DI

Gunter vs. Whitesboro

3A DII

S&S Consolidated vs. Boyd/Dekalb winner

2A DI

Corrigan-Camden vs. Shelbyville

2A DII

Beckville vs. Cross Roads

BASEBALL

REGIONAL SEMIFINALS

6A DI

Rockwall vs. Klein Cain

6A DII

Tyler Legacy vs. Tomball

Royse City vs. Cypress Woods

4A DI

Life Waxahachie vs. Lindale

Panther Creek vs. Pleasant Grove

4A DII

Kennedale vs. Carthage

Van Alstyne vs. Spring Hill

3A DI

Hughes Springs vs. Gunter

Liberty-Eylau vs. Whitesboro

3A DII

New Diana vs. Paradise

Grand Saline vs. Boyd

2A DI

Harleton vs. Centerville

Frankston vs. Shelbyville

2A DII

Overton vs. Gary

NBA

El lunes, los Dallas Mavericks superaron el canje de Luka Doncic al ganar la lotería del draft de la NBA y el derecho de seleccionar a Cooper Flagg de Duke en junio con la selección número 1. Según ESPN Research, los Mavericks tenían solo un 1.8% de posibilidades de ganar la lotería y saltaron 10 lugares para obtener la primera selección, el movimiento más significativo de cualquier equipo en la historia de la lotería.

Lunes

Semifinales del Este, G4

Knicks (51-31, 3-1) 121 – Celtics (61-21, 1-3) 113

Semifinales del Oeste, G4

Timberwolves (49-33, 3-1) 117 – Warriors (48-34, 1-3) 110

Martes

Semifinales del Este, G5

Pacers (50-32, 3-1) en Cavaliers (64-18, 1-3) a las 6:00 pm en TNT

Semifinales del Oeste, G5

Nuggets (50-32, 2-2) en Thunder (68-14, 2-2) a las 8:30 pm en TNT

NHL

Martes

Oeste 2ª Ronda, G4

Jets (56-22-4, 1-2) en Stars (50-26-6, 2-1) a las 7:00 pm por ESPN

El lunes, los Hurricanes lideraron la serie del Este 3-1 con una victoria de 5-2 sobre los Capitals. Los Golden Knights están detrás de los Oilers después de perder 3-0, lo que les da a los Oilers una ventaja de 3-1.

Grandes Ligas

Lunes

El cerrador de Texas, Luke Jackson, recibió una línea de regreso de 111 mph de su mano de lanzar en el único lanzamiento que hizo después de ingresar al juego en la novena entrada de la victoria de los Rangers por 2-1 sobre los Rockies de Colorado el lunes por la noche.

Rangers (21-21) 2 – Rockies (7-34) 1

Reales (25-18) 7 – Astros (20-20) 5

Martes

Rockies (7-34) en Arlington Rangers (21-21) a las 7:05 pm

Reales (25-18) en Houston Astros (20-20) a las 7:10 pm

UNIVERSIDAD

PISTA

El velocista de atletismo de la Universidad East Texas A&M, Ibrahim Fuseini, corrió una brillante pierna de anclaje para ayudar a su país natal, Ghana, a clasificarse para el relevo 4×100 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo a finales de este año.

ESCUELA SECUNDARIA

SÓFBOL

FINALES REGIONALES

6A DII

Forney vs. Tomball

5A DI

Melissa vs. Lago Belton

5A DII

Lovejoy vs. Hallsville

4A DI

Sulphur Springs vs. Sanger en Forney el miércoles a las 7:00 pm

4A DII

Canton (24-8-2) vs. Aubrey (29-3) el martes a las 6:30 pm

3A DI

Gunter vs. Whitesboro

3A DII

Ganador de S&S Consolidated vs. Boyd/Dekalb

2A DI

Corrigan-Camden vs. Shelbyville

2A DII

Beckville vs. Encrucijada

BÉISBOL

SEMIFINALES REGIONALES

6A DI

Rockwall vs. Klein Cain

6A DII

Tyler Legacy vs. Tomball

Royse City vs. Cypress Woods

4A DI

Vida Waxahachie vs. Lindale

Panther Creek vs. Pleasant Grove

4A DII

Kennedale vs. Cartago

Van Alstyne vs. Spring Hill

3A DI

Hughes Springs vs. Gunter

Liberty-Eylau vs. Whitesboro

3A DII

Nueva Diana vs. Paraíso

Grand Saline vs. Boyd

2A DI

Harleton vs. Centerville

Frankston vs. Shelbyville

2A DII

Overton vs. Gary