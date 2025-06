Tuesday’s Sports

WNBA

Tuesday

Dallas Wings (1-6) at Seattle Storm (3-4) at 8:30 pm on ESPN

NHL

Dallas Stars’ goaltender Jake Oettinger said Saturday that he was surprised and embarrassed when they pulled him from Game 5 of the Western Conference finals after giving up two goals on the only two shots he faced. Coach Peter DeBoer was still facing questions about that decision two days after the season-ending loss to the Edmonton Oilers.

MLB

Monday

Rangers and Astros Idle

Tuesday

Astros (32-27) at Pittsburgh Pirates (22-38) at 5:40 pm

Rangers (29-31) at Tampa Rays (30-29) at 6:35 pm

It hasn’t taken Mike Trout long to regain his form after sitting out a month because of a bruised left knee. Trout had three more hits Monday night, including a 454-foot homer that was the longest at Fenway Park this year, in the Los Angeles Angels’ 7-6 victory over the Boston Red Sox. It was his second three-hit game in three starts since returning from the injured list Friday.

In a significant blow to the first-place New York Yankees, closer Luke Weaver is expected to miss four to six weeks due to a hamstring injury, the team announced on Monday.

COLLEGE

SOFTBALL WORLD SERIES

Monday

No. 12 Texas Tech (53-13) 3 – No. 2 Oklahoma (52-9) 2

Texas Tech advances to the Championship finals

No. 6 Texas (54-11) 2 – No. 7 Tennessee (47-17) 0

Texas advances to the Championship Finals

BASEBALL

No. 5 North Carolina (45-13) 14 – Oklahoma (38-22) 4

No. 6 LSU (46-15) 10 – Little Rock (27-34) 6

The Southland Conference selected East Texas A&M University women’s basketball guard Jordyn Newsome to the first-team all-academic on Monday morning. Newsome (Irving-MacArthur) received her bachelor’s degree in sport and recreation management earlier this spring. They also named her to the College Sports Communicators Academic All-District team. Having played two seasons for the Lions, she was named the SLC Newcomer of the Year following the 2024-25 season and ended her Lion career with 802 points, 204 rebounds, and 100 assists in 60 games played. She scored over 1,000 points in her collegiate career. Newsome is the second Lion to earn Southland All-Academic honors and the first named to the first team.

Texas colleges could soon pay student athletes directly for the first time. The Texas Senate unanimously passed a bill last Tuesday that would allow colleges to enter into direct agreements, commonly referred to as “name, image, and likeness” (NIL) agreements, with their athletes. Currently, only outside entities, like national advertisers or athletic boosters, can do so.

WNBA

Martes

Dallas Wings (1-6) en Seattle Storm (3-4) a las 8:30 pm por ESPN

NHL

El portero de los Dallas Stars, Jake Oettinger, dijo el sábado que estaba sorprendido y avergonzado cuando lo sacaron del Juego 5 de las finales de la Conferencia Oeste después de permitir dos goles en los únicos dos tiros que enfrentó. El entrenador Peter DeBoer todavía enfrentaba preguntas sobre esa decisión dos días después de la derrota de final de temporada ante los Edmonton Oilers.

Grandes Ligas

Lunes

Rangers y Astros inactivos

Martes

Astros (32-27) en Pittsburgh Pirates (22-38) a las 5:40 pm

Rangers (29-31) en Tampa Rays (30-29) a las 6:35 pm

Mike Trout no ha tardado mucho en recuperar su forma después de estar fuera un mes debido a una contusión en la rodilla izquierda. Trout conectó tres hits más el lunes por la noche, incluido un jonrón de 454 pies que fue el más largo en el Fenway Park este año, en la victoria de los Angelinos de Los Ángeles por 7-6 sobre los Medias Rojas de Boston. Fue su segundo juego de tres hits en tres aperturas desde que regresó de la lista de lesionados el viernes.

En un golpe significativo para los Yanquis de Nueva York, que ocupan el primer lugar, se espera que el cerrador Luke Weaver se pierda de cuatro a seis semanas debido a una lesión en el tendón de la corva, anunció el equipo el lunes.

UNIVERSIDAD

SERIE MUNDIAL DE SOFTBOL

Lunes

Nº 12 Texas Tech (53-13) 3 – Nº 2 Oklahoma (52-9) 2

Texas Tech avanza a la final del Campeonato

Nº 6 Texas (54-11) 2 – Nº 7 Tennessee (47-17) 0

Texas avanza a las Finales del Campeonato

BÉISBOL

No. 5 Carolina del Norte (45-13) 14 – Oklahoma (38-22) 4

No. 6 LSU (46-15) 10 – Little Rock (27-34) 6

La Conferencia Southland seleccionó a la escolta de baloncesto femenino de la Universidad East Texas A&M, Jordyn Newsome, para el primer equipo académico el lunes por la mañana. Newsome (Irving-MacArthur) recibió su licenciatura en administración de deportes y recreación a principios de esta primavera. También la nombraron para el equipo académico del distrito de College Sports Communicators. Después de haber jugado dos temporadas para los Lions, fue nombrada Novata del Año de SLC después de la temporada 2024-25 y terminó su carrera en los Lions con 802 puntos, 204 rebotes y 100 asistencias en 60 partidos jugados. Anotó más de 1.000 puntos en su carrera universitaria. Newsome es el segundo León en obtener los honores de Southland All-Academic y el primero nombrado para el primer equipo.

Las universidades de Texas pronto podrían pagar directamente a los estudiantes atletas por primera vez. El Senado de Texas aprobó unánimemente el martes pasado un proyecto de ley que permitiría a las universidades celebrar acuerdos directos, comúnmente conocidos como acuerdos de “nombre, imagen y semejanza” (NIL, por sus siglas en inglés), con sus atletas. Actualmente, solo entidades externas, como anunciantes nacionales o promotores deportivos, pueden hacerlo.