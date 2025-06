Two Jailed After Lamar County Pursuit

Two suspects were arrested on Saturday for vehicle burglaries and thefts following a pursuit and joint investigation by Paris Police, the Northeast Texas Auto Theft Task Force, and Lamar County Deputies. The stolen vehicle was located on North Main Street, prompting a brief pursuit. They booked one of the suspects into jail and later released him to a guardian. A 17-year-old was arrested for “evading arrest/detention with a vehicle, engaging in organized criminal activity, and failure to identify.” Officers found two firearms and recovered two stolen vehicles.

Dos sospechosos fueron arrestados el sábado por robos y hurtos de vehículos luego de una persecución e investigación conjunta por parte de la Policía de París, el Grupo de Trabajo de Robo de Automóviles del Noreste de Texas y los agentes del condado de Lamar. El vehículo robado fue localizado en North Main Street, lo que provocó una breve persecución. Ficharon a uno de los sospechosos en la cárcel y luego lo entregaron a un tutor. Un joven de 17 años fue arrestado por “evadir el arresto/detención con un vehículo, participar en actividades delictivas organizadas y no identificarse”. Los oficiales encontraron dos armas de fuego y recuperaron dos vehículos robados.