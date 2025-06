Two More Measles Cases In Lamar County

As of Thursday, the Paris-Lamar County Health District reports two additional measles cases, bringing the total to 22in the county. There were no new known exposure sites. Contact the Health District for information on how to get vaccinated at the agency’s clinic or see a local health provider’s office.

Hasta el jueves, el Distrito de Salud del Condado de Paris-Lamar reportó dos casos adicionales de sarampión, lo que eleva el total a 22 en el condado. No se conocen nuevos sitios de exposición. Comuníquese con el Distrito de Salud para obtener información sobre cómo vacunarse en la clínica de la agencia o consulte el consultorio de un proveedor de salud local.